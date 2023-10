STEF rafforza la sua posizione in Belgio con l’acquisizione di TransWest

Il Gruppo STEF annuncia la firma di un accordo relativo all’acquisizione della società TransWest. Questo progetto consentirà di proporre una nuova offerta in grado di creare valore per la supply chain dei clienti belgi e internazionali di ciascuna delle aziende.

Fondata nel 1957, TransWest è specializzata in servizi di trasporto e logistica di prodotti alimentari surgelati in Belgio. L’azienda conta più di 200 collaboratori e un parco di 250 veicoli. Si basa su due filiali situate a Oostkamp, nelle Fiandre occidentali. Grazie al suo posizionamento geografico nel cuore dell’industria agroalimentare fiamminga e alla sua esperienza nella catena del freddo, TransWest annovera tra i suoi clienti industrie e attori leader della distribuzione.

Presente nel Paese dal 1989, STEF è specializzata nei servizi di trasporto e logistica dei prodotti alimentari freschi in Belgio. STEF Belgio conta 500 collaboratori e 150 veicoli. Per svolgere le sue attività di trasporto e logistica nazionali e internazionali, STEF Belgio si avvale di un parco composto da 5 siti, in Vallonia e nelle Fiandre, tra cui un nuovo centro di stoccaggio di prodotti freschi aperto ad aprile 2023 a Tubize.

Christophe Gorin, Direttore generale del Nord Europa del Gruppo STEF, commenta: “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con TransWest. Questa acquisizione è motivata dalla grande complementarietà delle nostre due imprese e dei nostri team, noti per la loro professionalità. Permette a STEF Belgio di ampliare la gamma di servizi per soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel settore dei surgelati e dei flussi internazionali e risponde perfettamente al nostro posizionamento comune di pure player nella supply chain alimentare”.

Paul e Jan Lambrecht, della Direzione Generale di TransWest, hanno commentato: “STEF e TransWest condividono da molti anni gli stessi valori e le stesse tradizioni: affidabilità, stabilità, know-how nel settore della refrigerazione e ambizione di eccellere. Assumendo il ruolo di polo dei surgelati di STEF in Belgio, TransWest e i suoi collaboratori si stanno preparando per un futuro brillante, guidato dalla crescita della logistica e della distribuzione di prodotti surgelati in Belgio e nei paesi limitrofi”.

Il completamento dell’acquisizione è previsto per la fine di ottobre 2023.