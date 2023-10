Nexi: +123% le transazioni con smartphone e smartwatch

Nei primi sei mesi del 2023 Nexi ha registrato un incremento del 123% delle transazioni con smartphone e smartwatch, pari a una crescita del 104% dei volumi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Aumenta del 47%, inoltre, numero delle carte Nexi registrate su wallet di pagamento come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.

Il comparto dei pagamenti mobile e wearable in negozio, come emerge dai dati diffusi oggi dall’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, ha raggiunto un valore complessivo di 12,2 miliardi di euro. Il 92% di questo importo, ancora in accelerazione rispetto agli anni precedenti, proviene dagli acquisti effettuati tramite soluzioni che prevedono la virtualizzazione della carta sullo smartphone o altri device come smartwatch.

“I dati di questi primi sei mesi confermano il ruolo di Nexi quale PayTech capace di guidare l’evoluzione dei pagamenti digitali nel nostro Paese – afferma Emiliano Imbimbo, nella foto, Head of Digital VAS Italy di Nexi – La crescita a doppia cifra delle carte Nexi registrate su wallet di pagamento, inoltre, testimonia come gli italiani continuino a preferire queste soluzioni per i propri acquisti in negozio perché considerate più comode, veloci e sicure.