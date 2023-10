Aumento record dei prezzi degli affitti in Europa

HousingAnywhere, una piattaforma europea di affitti a medio-lungo termine, ha pubblicato un rapporto sul costo degli affitti in Europa per il terzo trimestre del 2023. Nel rapporto, hanno analizzato i prezzi degli affitti in 23 città europee popolari.

In generale, i prezzi degli affitti in Europa sono aumentati in media del 3,1% durante il trimestre. Le tipologie di immobili analizzate includono monolocali, camere e appartamenti.

I monolocali hanno registrato l’aumento più significativo, con un aumento del 6,1% durante il trimestre. Le camere, che avevano mostrato una stagnazione dei prezzi negli ultimi due trimestri, hanno visto un aumento del 2,5%. Gli appartamenti hanno registrato una crescita moderata dello 0,7%.

Complessivamente, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i prezzi degli affitti per tutte le tipologie di immobili sono aumentati in media del 9%. Questo include un aumento dell’8,8% per i monolocali, un aumento del 9,7% per le camere e un aumento dell’8,7% per gli appartamenti fino a quadrilocali.

Il rapporto ha anche evidenziato che i prezzi delle camere private stanno aumentando nella maggior parte delle città europee. Ad esempio, Milano ha registrato il più alto aumento trimestrale per le stanze private in tutta Europa, con un aumento del 12,6%. Tuttavia, questo ha portato a proteste degli studenti contro gli affitti elevati.

Le città olandesi, come Amsterdam e L’Aia, continuano a essere tra le più costose per le camere private in Europa, nonostante abbiano registrato una stagnazione dei prezzi in questo trimestre. Al contrario, Utrecht ha visto una diminuzione significativa dei prezzi delle stanze, con un calo del 13,8% durante il trimestre.

Per quanto riguarda gli appartamenti, le città tedesche più convenienti stanno recuperando terreno rispetto a quelle con prezzi più elevati. Colonia e Francoforte hanno registrato aumenti significativi dei prezzi durante il trimestre. Al contrario, Lisbona ha visto una diminuzione dei prezzi degli appartamenti dopo un periodo di aumenti significativi.

Infine, per i monolocali, le città tedesche e olandesi rimangono tra le più costose in Europa. Porto, in Portogallo, ha visto un aumento impressionante dei prezzi dei monolocali, con un aumento del 73% rispetto all’anno precedente. Valencia, in Spagna, sta recuperando terreno con aumenti trimestrali e annuali significativi.