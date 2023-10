La transizione verso i pagamenti digitali: gli italiani abbandonano il contante

Nel primo semestre del 2023, in Italia, i pagamenti digitali sono cresciuti notevolmente, raggiungendo 206 miliardi di euro. Questo rappresenta un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante la spinta iniziale causata dalla pandemia si stia attenuando, entro la fine dell’anno si prevede che i pagamenti digitali potrebbero ammontare a circa 425-440 miliardi di euro, una cifra vicina a quella dei pagamenti in contanti.

La pandemia ha spinto molti italiani a utilizzare metodi di pagamento elettronico, evitando il contatto con denaro contante. Questo ha contribuito notevolmente alla crescita dei pagamenti digitali, colmando il divario con altri paesi europei in cui tali pagamenti erano più comuni. Tuttavia, il ritmo di crescita dei pagamenti digitali sta ora rallentando e torna a livelli più simili a quelli precedenti alla pandemia.

Un dato positivo è che il numero di transazioni effettuate è aumentato del 17,6%, raggiungendo 4,5 miliardi, anche se il valore medio delle transazioni è diminuito leggermente, scendendo a 45,7 euro.

I pagamenti “contactless,” effettuati avvicinando la carta o lo smartphone al terminale, rappresentano una parte significativa dei pagamenti digitali e hanno superato i 100 miliardi di euro nel primo semestre del 2023. Anche se il tasso di crescita è più lento rispetto al passato, questo è un segno che questo metodo di pagamento è diventato molto popolare in Italia.

I pagamenti digitali effettuati tramite smartphone e dispositivi indossabili nei negozi continuano a crescere rapidamente, con un aumento del 97% del valore delle transazioni e un aumento del 108% del numero di transazioni nel primo semestre del 2023.

In Italia, ci sono ora oltre 3 milioni di terminali di pagamento (POS), il che fa del nostro paese uno dei leader europei nell’accettazione dei pagamenti con carta. Tuttavia, stiamo vedendo una transizione dai POS tradizionali a nuovi dispositivi, come i Mobile POS, che consentono di accettare pagamenti tramite carta con l’ausilio di uno smartphone o di un tablet. Inoltre, gli Smart POS, che possono ospitare diverse app per accettare pagamenti innovativi, stanno diventando sempre più comuni. Un’ultima novità è il Software POS (o Soft-POS), che permette ai commercianti di accettare pagamenti contactless direttamente tramite il proprio smartphone.