Casta Diva Group segna una crescita del 28% nel Valore della Produzione

Casta Diva Group, società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato il dato, non assoggettato a revisione contabile, relativo al Valore della Produzione al 30 settembre 2023, pari a Euro 71 milioni, +28% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 56 milioni). Nel terzo trimestre, in particolare, il Valore della Produzione ha registrato +49% sullo stesso periodo del 2022 (Euro 21 milioni contro Euro 14 milioni), grazie al perdurare della forte domanda di eventi che CDG riesce a intercettare. Il backlog al 30 settembre 2023 (commesse già ordinate da evadere entro l’anno) si attesta per ora su Euro 15 milioni, ma è previsto in aumento, grazie alle consuete richieste natalizie. La somma del Valore della Produzione e del backlog al 30 settembre 2023 ammonta a Euro 86 milioni e rappresenta il 99 % del risultato previsto dal Piano (Euro 87 milioni). “Nel 2023 Casta Diva si avvia a superare i risultati dell’anno scorso, che era già stato l’anno migliore di sempre, commenta il presidente e AD, Andrea De Micheli, nella foto, Siamo soddisfatti dell’ulteriore crescita registrata nel terzo quarter e del backlog già acquisito per l’ultimo trimestre. Oltre ai ricavi, anche l’utile adjusted dei primi sei mesi (al lordo dei costi non ricorrenti) è in crescita, +4,0% rispetto allo stesso periodo del 2022, e ammonta a Euro 2,4 milioni. Queste performance ci consentono di stimare a fine anno una redditività in linea con le previsioni del Piano”.