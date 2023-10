Mondo Convenienza sotto l’occhio dell’Antitrust

L’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha aperto un’inchiesta su Iris Mobili S.r.l., l’azienda dietro al noto marchio Mondo Convenienza, in seguito a numerose segnalazioni dei consumatori riguardo alle pratiche aziendali scorrette nelle fasi di consegna, montaggio e assistenza post-vendita dei mobili.

Secondo quanto emerso dalle denunce dei clienti, l’azienda sembrerebbe consegnare prodotti difettosi, danneggiati, non conformi agli ordini effettuati dai consumatori, con pezzi mancanti o dimensioni errate. In alcuni casi, i mobili non vengono installati correttamente, rendendo impossibile l’utilizzo normale.

Inoltre, sembra che Iris Mobili non abbia fornito un’assistenza post-vendita tempestiva ed adeguata per risolvere i problemi segnalati dai clienti e abbia ostacolato il processo di garanzia di conformità.

Le autorità dell’Antitrust hanno condotto un’ispezione presso la sede amministrativa di Iris Mobili S.r.l. con l’assistenza del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza per approfondire ulteriormente la situazione.

Da notare che Mondo Convenienza è anche al centro di uno sciopero degli operatori del magazzino di Campi Bisenzio da oltre cento giorni, che richiedono un trattamento corretto in termini di straordinari, ferie e malattie pagate secondo quanto stabilito dai contratti nazionali.

L’apertura dell’inchiesta da parte dell’Antitrust mette in luce questioni importanti riguardo alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente in un settore dell’arredamento che è molto popolare tra i consumatori. La decisione finale dell’Antitrust sarà fondamentale per garantire che le aziende rispettino gli standard di qualità e assistenza post-vendita richiesti dai consumatori.