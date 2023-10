Spazio5, Maurizio Piccirilli racconta il dramma dei carabinieri deportati

Sabato 7 ottobre alle ore 17.30, presso Spazio5, si terrà la presentazione del libro “CARABINIERI KAPUTT” di Maurizio Piccirilli, che coincide con l’80° anniversario di un evento storico. In questa occasione, l’autore parlerà del rastrellamento e della deportazione dei carabinieri durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nel lontano 7 ottobre 1943, oltre duemila carabinieri furono arrestati e deportati nei campi di concentramento nazisti. Questa giornata è stata segnata da tradimento e vergogna. L’arresto dei carabinieri fu favorito dall’ordine del ministro di Mussolini, Rodolfo Graziani, che fece disarmare i militari dell’Arma e li consegnò ai nazisti. Questa operazione era necessaria per permettere ai nazisti di procedere con la deportazione degli ebrei romani.

Le caserme di Roma furono circondate all’alba e i carabinieri furono catturati e poi trasferiti in Germania. Nel libro, troverete testimonianze dirette dei sopravvissuti e documenti inediti. Questa nuova edizione del libro “Carabinieri Kaputt” di Maurizio Piccirilli, pubblicata da All Around, include un nuovo capitolo con testimonianze dirette di quel giorno storico.

L’ingresso all’evento è gratuito, e Spazio5 si trova in via Crescenzio 99/d, vicino a Piazza Risorgimento e alla stazione della Metro A Ottaviano. È un’occasione importante per conoscere e ricordare un capitolo significativo della storia italiana durante la Seconda Guerra Mondiale.