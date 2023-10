Auctus Partners acquisisce il 65% di Comesvil per il rafforzamento strategico

Comesvil ha concluso un’operazione con il fondo di private equity tedesco-italiano Auctus Partners che ha acquisito il 65% della società nell’ambito di un programma di rafforzamento strategico volto a perseguire la crescita sui mercati internazionali e l’ulteriore rafforzamento del profilo tecnologico ed innovativo. L’azienda napoletana è tra i principali player italiani nel settore del segnalamento ferroviario e nel comparto delle Tlc per il railway. L’operazione è stata sostenuta da UniCredit con un finanziamento ad hoc a supporto dell’operazione.

Comesvil ha chiuso il 2022 con un volume d’affari in crescita di circa il 35% rispetto al 2021 e un portafoglio ordini di oltre 5 volte il fatturato, vanta un’importante presenza internazionale con una controllata in Arabia Saudita, e sedi operative in Danimarca e Emirati Arabi. Le sedi all’estero sono stabilmente coinvolte nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei rispettivi paesi. La società gestisce inoltre cantieri in Europa, Asia e America. Auctus, con circa 400 operazioni dal 2001 ad oggi, ha un portafoglio partecipazioni che conta 43 gruppi per un valore di fatturato cumulato superiore a 2 miliardi di euro e un capitale gestito di oltre 800 milioni.