Zerynth supporta l’evoluzione verso l’Industria 5.0 delle aziende manifatturiere italiane e presenta l’evento Zerynth Connect

Zerynth, leader di soluzioni Industrial IoT per le aziende manifatturiere, ha ospitato l’evento Zerynth Connect che si è tenuto a Pisa il 21 Settembre. La conferenza ha approfondito il tema dell’Industria 5.0, sottolineando l’importanza della digitalizzazione, della sostenibilità aziendale e del ruolo chiave dell’uomo al centro di processi aziendali sempre più integrati.

Le nuove tecnologie consentono alle imprese di essere più digitalizzate e sostenibili grazie all’integrazione di strumenti IoT e AI in grado di raccogliere dati in tempo reale e prendere decisioni basate su analisi approfondite. Questo approccio facilita il miglioramento dell’efficienza operativa, l’ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione degli sprechi, favorendo al contempo la sostenibilità aziendale.

L’evento ha riunito a Pisa oltre 120 professionisti di importanti aziende italiane protagonisti della transizione digitale 5.0, abilitando il cambio di paradigma soprattutto nella manifattura discreta e di processo.

“Con grande entusiasmo, abbiamo avuto il privilegio di riunire un’importante rappresentanza delle aziende manifatturiere italiane nella straordinaria cornice di Piazza dei Miracoli a Pisa. Questo evento sottolinea in modo tangibile quanto le tecnologie digitali siano diventate fondamentali per un’industria in costante evoluzione”, afferma Gabriele Montelisciani (nella foto) CEO di Zerynth. “La crescente necessità di dati e di integrazione dei processi assume un’importanza ancor maggiore in un periodo di cambiamenti epocali, che pongono al centro l’importanza di un’industria resiliente e sostenibile. La digitalizzazione diventa quindi cruciale per le imprese e sempre più fondamentale il ruolo dell’uomo al centro di questa transizione, poiché senza dati non si può acquisire la conoscenza, e senza conoscenza, non è possibile prendere decisioni consapevoli.”

I protagonisti sul palco dello Zerynth Connect sono stati i nostri guest speaker:

Quang Ngo Dinh, CEO di Olivetti e Mario Polosa, Product & Service Owner Industrial IoT, Olivetti , hanno parlato di Innovazione, trasformazione e sostenibilità in ottica Industria 5.0.

e , hanno parlato di Innovazione, trasformazione e sostenibilità in ottica Industria 5.0. Augusto De Castro, Direttore Generale di MADE Competence Center Industria 4.0 . ha dato il punto di vista dei compentence center e delle opportunità per le imprese italiane.

. ha dato il punto di vista dei compentence center e delle opportunità per le imprese italiane. Alessandro Bellanza, Project Manager di Riri , ha ripercorso l’ottimizzazione della produzione nella sua azienda volta a migliorare l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti.

, ha ripercorso l’ottimizzazione della produzione nella sua azienda volta a migliorare l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti. Rinaldo Papa, Responsabile servizi di manutenzione presso Baglini Ascensori Group, ha condiviso i risultati del progetto Ascensori 4.0, l’innovazione nel post-vendita e l’ottimizzazione della manutenzione.

Ha chiuso l’evento Daniele Mazzei, Chief Product Officer di Zerynth con la presentazione della nuova Zerynth IoT & AI Platform. “Mentre si sente sempre più parlare di Industria 5.0 nell’ambito delle grandi industrie, non dobbiamo dimenticare che l’Italia è costellata di piccole e medie imprese manifatturiere. Con la nostra tecnologia accessibile alle PMI, vogliamo sostenere la digitalizzazione delle aziende italiane, aiutandole a ottimizzare i processi produttivi, a ridurre gli sprechi e a rimanere competitive nel mercato in continua evoluzione.”