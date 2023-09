Italtel con Enel per l’evoluzione della rete globale

Italtel, multinazionale dell’Information & Communication Technology, si è aggiudicata le gare di Open Network 2 indette da Enel in Spagna, Colombia, Brasile ed in Italia, dove Italtel opera in RTI con Sirti Digital Solutions.

Il contratto prevede la fornitura di prodotti e servizi per la migrazione ed evoluzione della rete globale di Enel, uno dei principali operatori mondiali nei settori dell’elettricità e del gas e dei servizi integrati.

“L’aggiudicazione di queste gare è un risultato doppiamente importante: non solo consolidiamo il nostro ruolo di Global System Integrator per Enel, uno dei nostri più grandi clienti a livello globale, ma estendiamo ulteriormente la collaborazione con Enel in un mercato chiave come il Brasile”, dice Benedetto Di Salvo, nella foto, CEO di Italtel.

Per supportare al meglio la progressiva crescita del proprio business e rendere sempre più efficienti i propri servizi di comunicazione a livello globale secondo le logiche del Cloud, Enel ha realizzato una infrastruttura di telecomunicazioni interna, affidabile e scalabile, per garantire la massima flessibilità di comunicazione nei Paesi in cui il Gruppo opera.

Nell’ambito del contratto, valido per 60 mesi, Italtel fornirà ad Enel, sia in Italia sia all’estero, servizi di progettazione, implementazione, assistenza e manutenzione delle reti di telecomunicazione.