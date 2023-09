Allarme meteo in Puglia: Trombe d’aria e tempeste di vento minacciano danni gravi

E’ allarme in Puglia per trombe d’aria e tempeste di vento che rischiano di provocare danni gravi in città e campagna anche per la caduta di alberi pericolanti, una emergenza che si è ripetuta 1.768 volte in Puglia l’anno scorso. A lanciarlo è Coldiretti Puglia, in riferimento alla tromba d’aria, associata ad una violenta grandinata, che si è abbattuta a Lecce, facendo cadere gli alberi. “I cambiamenti climatici con il moltiplicarsi di eventi estremi – aggiunge Coldiretti Puglia – si abbattono su una situazione diffusa di degrado dovuto alla mancanza di manutenzione del verde pubblico che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in Puglia per ben 1.768 emergenze per la presenza di alberi pericolanti nelle città, sulla base dell’annuario statistico 2023 dei VVFF, in occasione delle tempeste di vento che stanno investendo con frequenza preoccupante campi e centri abitati”.