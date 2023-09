Intesa Sanpaolo Bank Albania e Eurizon ottengono licenza per offrire investimenti collettivi in Albania

Intesa Sanpaolo Bank Albania (nella foto, l’a. d. del gruppo Carlo Messina) ed Eurizon hanno ricevuto, per prime, la licenza dall’Autorità di Vigilanza Finanziaria albanese che le autorizza ad offrire ai cittadini albanesi l’accesso diretto agli investimenti collettivi nell’UE.

Si tratta di un passo che rafforza ulteriormente le relazioni economiche tra Italia ed Albania stimolando il mercato degli investimenti locali, la crescita economica e la creazione di ricchezza in Albania.

Più in particolare, Intesa Sanpaolo Bank Albania è stata autorizzata ad agire come intermediario nella commercializzazione di azioni e quote di organismi di investimento collettivo stranieri offrendo selezionati OICVM lussemburghesi emessi da Eurizon Capital S.A. L’Autorità di vigilanza ha inoltre approvato il riconoscimento della società di gestione Eurizon Capital S.A. – controllata di Eurizon Capital SGR – e di alcuni dei suoi fondi di investimento.

Intesa Sanpaolo Bank Albania arricchisce così l’offerta di prodotti dedicati ai propri clienti con un’ampia gamma di soluzioni di investimento disponibili all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo: una novità significativa non solo per la banca ma anche per gli investitori albanesi.

Per Eurizon, l’ingresso nel mercato albanese rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo del business internazionale.

Intesa Sanpaolo Bank Albania è parte della Divisione Banche Estere (International Subsidiary Banks Division) di Intesa Sanpaolo che, con circa 890 filiali e 7,1 milioni di clienti, attraverso le sue controllate operanti nel commercial banking in 12 paesi dell’Europa Centro Orientale e del Nord Africa, vanta una presenza internazionale strategica.