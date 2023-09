Roma, inaugurato il nuovo servizio di monopattini in sharing

È stato inaugurato ieri mattina dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore alla Mobilità Eugenio Patané, il nuovo regolamento per i monopattini in sharing in vigore dal 1° settembre scorso. Dott, leader europeo della micromobilità urbana risultato primo classificato, ha presentato la sua flotta completamente rinnovata. Già presente a Roma dal 2020, con l’aggiudicazione del nuovo contratto triennale ha esteso il numero di monopattini in flotta fino ad un massimo di 4.500 mezzi, che coprono un’area operativa tre volte più grande rispetto alla precedente (nella foto, un momento dell’inaugurazione).

Dott opera su un’area di oltre 300 km2, raggiungendo anche le zone più periferiche fino ad Ostia e coprendo 139 stazioni metro-ferroviarie, prestando ancor più attenzione all’ordine pubblico e al bilanciamento della flotta, per un servizio più capillare e universale per tutti, complementare al trasporto pubblico locale. Per servire l’intera città, è stata inoltre ampliata la flotta che è stata anche completamente rinnovata: ogni monopattino Dott è dotato di luci direzionali, ruota anteriore più grande e triplo sistema frenante, oltre che di batteria rimovibile, ricaricata con energia proveniente da fonti rinnovabili. Le attività logistiche e di manutenzione sono svolte internamente da dipendenti assunti e debitamente formati, il che permette di assicurare oltre il 95% della flotta sempre disponibile su strada. Dott è presente a Roma anche con una flotta di 1.700 ebike. Il sistema è pienamente integrato in un’ottica di mobilità multimodale, permettendo di usare entrambi i veicoli con la stessa app e gli stessi abbonamenti.

Vittorio Gattari, Responsabile Relazioni Istituzionali di Dott ha dichiarato: “Siamo felici di essere uno dei tre operatori selezionati, e siamo molto orgogliosi della fiducia accordataci ancora una volta dal Comune di Roma che ci ha premiati come primo in graduatoria, apprezzando l’affidabilità del nostro servizio avviato nel 2020. Abbiamo offerto un piano di responsabilità e sicurezza, in linea con le richieste delle autorità cittadine, per delineare una partnership mirata alla qualità. Questa decisione si poggia sul lavoro quotidiano dei nostri team, locali e internazionali, che sin dalla fondazione della società forniscono un servizio di alta qualità, sicuro, accessibile e affidabile con monopattini e biciclette elettriche in tutte le principali città europee. E ora siamo pronti a servire il Comune e i cittadini di Roma per altri tre anni, aiutando la città a raggiungere i suoi obiettivi carbon neutral”.