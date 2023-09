Ita Airways, ancora problemi. Crescono i dubbi di Lufthansa. Ostacoli e spese aggiuntive ritardano l’acquisto

La questione che riguarda gli ex dipendenti di Alitalia sta diventando sempre più concreta e potrebbe influenzare l’acquisto di Ita Airways (nella foto, il presidente Antonio Turicchi), da parte di Lufthansa. Attualmente, alcune sentenze dei tribunali stanno stabilendo che Ita Airways potrebbe essere obbligata a riassumere alcuni ex dipendenti di Alitalia, e questo sta causando preoccupazioni a Lufthansa.

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, a Francoforte, sede principale di Lufthansa, stanno calcolando il possibile impatto finanziario di questa situazione, che ora sembra più probabile. La cifra stimata di spese aggiuntive si aggira intorno ai 200 milioni di euro.

Nonostante Lufthansa non voglia rinunciare all’accordo di acquisto di Ita Airways, che è già in fase avanzata e ha persino un dossier pronto per essere presentato all’Unione Europea, questa nuova situazione potrebbe comportare costi aggiuntivi significativi. Di conseguenza, Lufthansa sta chiedendo l’intervento del Ministero dell’Economia italiano per coprire questi nuovi costi, utilizzando anche i pagamenti arretrati che gli ex dipendenti dovrebbero restituire una volta riassunti. In sostanza, Lufthansa sta cercando un modo per affrontare questa possibile spesa aggiuntiva senza mettere a rischio l’accordo con Ita Airways.

Il motivo di questa complicazione è che alcuni ex dipendenti di Alitalia ritengono che Ita Airways non sia una nuova azienda completamente separata da Alitalia, ma piuttosto una continuazione della compagnia aerea precedente. Pertanto, credono di avere il diritto di essere assunti da Ita Airways. Alcuni giudici del lavoro hanno già riconosciuto questo diritto a diversi ex dipendenti.

Tutto ciò sta ritardando ulteriormente la conclusione dell’accordo tra Lufthansa e Ita Airways, poiché il gruppo tedesco teme che centinaia di ex dipendenti di Alitalia possano richiedere l’assunzione in Ita Airways. In sintesi, questa situazione complessa sta richiedendo una revisione dell’accordo in corso tra le due compagnie aeree e potrebbe comportare spese significative per Lufthansa.