Esperti di Ingegneria e Costruzioni uniscono le forze per il Ponte sullo Stretto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato la formazione di un gruppo di esperti indipendenti per fornire supporto e consulenza nel progetto del Ponte sullo Stretto. Questo gruppo, noto come Comitato tecnico scientifico, è stato approvato anche dalle regioni Calabria e Sicilia ed è guidato da Alberto Prestininzi, un esperto di geologia presso l’Università La Sapienza di Roma.

Altri membri di questo comitato includono Claudio Borri, un professore di Scienze delle Costruzioni all’Università di Firenze; Andreas Taras, un esperto in costruzioni in acciaio e strutture composite presso l’ETH di Zurigo; Sara Muggiasca, un professore associato del Politecnico di Milano con esperienza nella Galleria del Vento; Mauro Dolce, un esperto in rischio sismico e vulcanico presso l’Università Federico II di Napoli; Francesco Karrer, già esperto in Urbanistica presso La Sapienza; Giuseppe Muscolino, un esperto in Scienza delle Costruzioni presso l’Università di Messina; Paolo Fuschi, un esperto in Meccanica delle Strutture presso l’Università di Reggio Calabria; e Alessio Ferrar, un esperto in Ingegneria Geotecnica presso l’Università di Palermo.

Questo comitato fornirà competenze specializzate per garantire che il progetto del Ponte sullo Stretto sia realizzato in modo sicuro e efficiente.