Telepass Verde, il futuro della mobilità sostenibile

Telepass ha recentemente presentato una nuova iniziativa ecologica chiamata “Telepass Verde” durante la Settimana Europea della Mobilità. Questo nuovo dispositivo per il pedaggio è speciale perché è realizzato utilizzando materiali riciclati provenienti da dispositivi obsoleti.

Il nome “Verde” non è solo un richiamo all’aspetto ecologico del dispositivo, ma anche al suo colore, che deriva dalla fusione delle scocche grigie e gialle dei vecchi dispositivi. Inoltre, l’azienda ha prestato molta attenzione all’imballaggio, che è realizzato anch’esso con materiali riciclati. Hanno anche adottato un approccio ecologico alle istruzioni, che ora sono disponibili digitalmente tramite un QR code, evitando così l’utilizzo di carta stampata.

Inizialmente, il Telepass Verde è disponibile come edizione limitata per i nuovi clienti che si iscrivono all’offerta Telepass Plus. Tuttavia, a partire dal 1 ottobre, sarà disponibile anche per chi è già cliente Telepass, a condizione che ci siano ancora dispositivi disponibili.

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, Telepass ha anche lanciato un’altra iniziativa interessante. Utilizzando l’app Telepass per servizi come il car sharing, la ricarica di auto elettriche e l’acquisto di biglietti ferroviari, i clienti possono ottenere un rimborso in denaro di 5 euro. Questo è un modo per premiare coloro che scelgono opzioni di mobilità sostenibile.

Telepass sta dimostrando un forte impegno per l’ambiente e la sostenibilità, e questa iniziativa riflette la loro lunga storia di attenzione alle questioni ambientali. Con il Telepass Verde, stanno promuovendo l’uso responsabile delle risorse e l’economia circolare, contribuendo così a una mobilità più verde per tutti.