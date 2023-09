Italian Design Brands acquisisce Turri

Un gruppo italiano molto importante nel settore dell’arredamento di alta gamma, chiamato “Italian Design Brands” (IDB), ha deciso di acquistare il 51% della società Turri 2k S.r.l., conosciuta anche come Turri – The Italian way to beauty. Turri è famosa per realizzare mobili di altissima qualità e stile, ed è un marchio storico nel mondo dell’arredamento di lusso.

Turri è nata nel lontano 1925 a Carugo, in provincia di Como, ed è diventata famosa per la sua partecipazione al Salone del Mobile a partire dal 1961. La sua missione è quella di portare bellezza e arte nell’arredamento, offrendo prodotti di altissima qualità e originalità. La società è stata fondata da Pietro Turri come una “bottega” di arredi prestigiosi ed è oggi gestita da Andrea Turri, che ha espanso il marchio sia a livello internazionale sia attraverso nuove collezioni di mobili moderni e cosmopoliti.

Per potenziare la produzione, nel 2013 Turri ha inaugurato una nuova fabbrica a Briosco, in provincia di Monza-Brianza, che si aggiunge alla storica sede di Carugo. Questa flessibilità produttiva consente a Turri di personalizzare i suoi mobili per soddisfare le esigenze del mercato.

Nel 2022, Turri ha realizzato un fatturato di 28,1 milioni di euro, principalmente all’estero, con un utile di circa 4 milioni di euro. Con l’acquisizione di Turri, il Gruppo Italian Design Brands supererà i 300 milioni di euro di fatturato.

Questo accordo permette a IDB di espandersi ulteriormente nel mercato dell’arredamento di alta gamma e di beneficiare del know-how di Turri nella creazione di mobili personalizzati per progetti di lusso in tutto il mondo.

L’operazione sarà finanziata in parte con i fondi di IDB e in parte attraverso un prestito, e Andrea Turri rimarrà coinvolto nell’azienda come socio di minoranza e Amministratore Delegato.

Andrea Sasso, nella foto, Chairman e CEO di IDB, dichiara: “Siamo entusiasti di poter accogliere nel nostro Gruppo un marchio storico come Turri, che negli anni si è costantemente evoluto pur restando fedele all’artigianalità e alla tradizione che da sempre lo contraddistinguono. Questa nuova partnership, la prima post quotazione e post ingresso nel capitale di IDB di Tamburi Investment Partners S.p.A., ci consentirà strategicamente di consolidare la nostra presenza in mercati come il Middle East e l’Africa, dove Turri ha una base clienti importante e di prestigio e, al contempo, permetterà al brand di beneficiare del nostro network distributivo per rafforzarsi ulteriormente in Europa, oggi primo mercato per il nostro Gruppo.”

Andrea Turri, Amministratore Delegato di Turri, racconta: “L’accordo sottoscritto con IDB ci consente di guardare al futuro con maggiore slancio, forti del supporto di un Gruppo quotato che ci doterà di nuove risorse, know-how e visione strategica di lungo termine. Con questa intesa, fedeli alla missione aziendale di Turri e con la stessa attitudine che ci ha permesso un posizionamento di rilevo nel mercato del lusso, intendiamo guidare l’azienda verso una continua crescita del brand, volgendo in particolare lo sguardo ad ambiti che oggi offrono potenziali enormi, quali il mondo del contract ed il retail nei mercati dell’Europa e dell’America. Sono entusiasta di aver trovato in IDB un partner che condivide i nostri valori e la nostra missione e con il quale sono certo potremo rafforzarci in nuovi mercati, valorizzando ancor più l’artigianalità e l’eccellenza che da sempre contraddistinguono i nostri prodotti”.