Problemi per Bosch nel mercato E-Bike: Antistrust avvia istruttoria

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sta investigando la società Robert Bosch GmbH (nella foto, Renato Lastaria, General Manager del Gruppo Bosch in Italia) per sospetto di comportamento anticoncorrenziale nel mercato europeo dei sistemi di propulsione per biciclette elettriche. In sostanza, si sospetta che Bosch abbia impedito che i propri sistemi di propulsione per biciclette elettriche funzionassero in modo elettrico e digitale insieme all’ABS prodotto da Blubrake S.p.A., senza fornire una ragione valida per questa restrizione. L’Autorità ritiene che questo comportamento potrebbe eliminare la concorrenza nel mercato europeo dell’ABS per biciclette elettriche, che è ancora in fase di sviluppo. Questo, a sua volta, potrebbe avere effetti negativi sulla competizione. Recentemente, i funzionari dell’Autorità hanno condotto ispezioni presso le sedi estere di Bosch e di altre aziende ritenute rilevanti per l’indagine, con l’aiuto delle autorità di concorrenza tedesche e olandesi. Sono state effettuate anche ispezioni nelle sedi italiane, con l’assistenza del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. L’obiettivo di queste ispezioni è raccogliere prove e informazioni per l’indagine in corso.