Banca Ifis rafforza la ua Leadership con Roberto Ferrari come CFO

Banca Ifis ha annunciato il rafforzamento della sua squadra manageriale con l’ingresso di Roberto Ferrari (nella foto) nel ruolo di Chief Financial Officer, a partire dal 20 settembre. In questa nuova posizione, Ferrari riporterà direttamente all’Amministratore Delegato, Frederik Geertman. Ferrari vanta una solida esperienza nel settore bancario, con un contributo significativo negli ultimi 20 anni a uno dei principali gruppi bancari italiani. Durante questo periodo, ha gestito con successo operazioni complesse, comprese acquisizioni strategiche e miglioramenti nei processi interni. Prima di unirsi a Banca Ifis, Ferrari ha ricoperto lo stesso ruolo di Chief Financial Officer presso Bper Banca, con responsabilità anche in importanti controllate come Banco di Sardegna, Optima Sgr e Bper International. In passato, ha accumulato esperienza in rinomate istituzioni finanziarie italiane e internazionali, tra cui Commerzbank, Société Générale, Epta Sim e San Paolo Bank. La sua vasta esperienza e competenza nel settore finanziario lo rendono un prezioso aggiunta alla squadra dirigenziale di Banca Ifis.