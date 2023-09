Intesa Sanpaolo conclude il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie per l’assegnazione gratuita ai dipendenti

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) informa che ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie ordinarie – avviato l’ 11 settembre 2023 e reso noto al mercato nel comunicato stampa emesso il 6 settembre scorso – a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo in relazione: (i) principalmente, al sistema di incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo basato su azioni relativo all’esercizio 2022; e (ii) in proporzione minore, ai sistemi di incentivazione di alcune società controllate (i.e. il Sistema di Incentivazione 2022 del Private Banking Network appartenente alla Rete Italia di Intesa Sanpaolo Private Banking; il Sistema di Incentivazione 2022 dei Relationship Manager appartenenti alle Reti commerciali internazionali del Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e il Sistema di Incentivazione 2022 dei Consulenti Finanziari non dipendenti appartenenti alle Reti commerciali del Gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking). Tali sistemi di incentivazione sono destinati ai Risk Taker che maturino un premio superiore alla c.d. “soglia di materialità”, ai percettori di un importo “particolarmente elevato” e a coloro i quali, tra Middle Management o Professional non Risk Taker, maturino “bonus rilevanti”. L’acquisto è altresì a servizio, qualora ricorrano determinate condizioni, della corresponsione di compensi riconosciuti in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. Severance). Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 28 aprile 2023. Anche le società controllate indicate nel citato comunicato stampa hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllante approvati dai rispettivi organi sociali competenti a deliberare e analoghi a quello approvato dall’Assemblea della Capogruppo.

Si forniscono di seguito – anche ai sensi dell’art. 113-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nonché dell’art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e dell’art. 2 del Regolamento Delegato UE 2016/1052 della Commissione dell’ 8 marzo 2016 – i dettagli degli acquisti effettuati; tale informativa viene resa da Intesa Sanpaolo nel presente comunicato anche per conto delle predette società controllate.

Nei tre giorni di esecuzione del programma (dall’11 al 13 settembre 2023), il Gruppo Intesa Sanpaolo ha complessivamente acquistato – tramite la propria Divisione IMI Corporate & Investment Banking, incaricata dell’esecuzione del programma – 32.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, pari allo 0,18% del capitale sociale della Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,4697 euro, per un controvalore totale di 79.031.462,67 euro; la sola Capogruppo ha acquistato 20.200.547 azioni a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,4683 euro, per un controvalore di 49.861.766,11 euro.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti e 2359-bis e seguenti del codice civile e dei limiti indicati dalle autorizzazioni dei rispettivi organi sociali competenti a deliberare. Ai sensi dell’art. 132 del TUF e dell’art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive modifiche, gli acquisti sono stati effettuati sul mercato regolamentato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana, secondo le modalità operative stabilite per tali operazioni nei regolamenti di organizzazione e gestione del mercato stesso.

Le modalità di acquisto sono state inoltre realizzate conformemente alle condizioni e restrizioni di cui all’art. 5 del Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e agli artt. 2, 3, e 4 del Regolamento Delegato UE 2016/1052 della Commissione dell’8 marzo 2016.

Il numero di azioni acquistate giornalmente non ha superato il 25% del volume medio giornaliero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo negoziato nel mese di agosto 2023, che è stato pari a 89,9 milioni di titoli, e – in conformità all’ulteriore vincolo del programma rispetto alle predette condizioni e restrizioni normative – il 15% del volume negoziato sul mercato Euronext Milan in ciascun giorno di esecuzione degli acquisti.