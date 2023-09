Illva Saronno Holding acquisisce la quota di maggioranza di Sagamore Spirit

Illva Saronno Holding S.p.A., multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e leader nel mondo degli alcolici grazie principalmente a Disaronno, “il liquore italiano più bevuto nel mondo”, annuncia l’acquisizione della quota di maggioranza di Sagamore Spirit, con sede a Baltimora, e della sua distilleria. L’accordo nasce sia con l’obiettivo di garantire una crescita per entrambe le società, sia con la volontà di rafforzare la presenza di Illva Saronno Holding negli Stati Uniti. L’acquisizione offre inoltre l’opportunità per Illva Saronno Holding S.p.A. di espandere il proprio portafoglio di whisky includendo, oltre a The Busker Irish Whiskey, il brand Sagamore Spirits RYE whiskey Americano.

“Siamo entusiasti di annunciare questa acquisizione, che supporta la nostra strategia volta ad acquisire marchi ad alto potenziale di crescita e, in questo caso, ad ampliare anche la nostra offerta nel segmento del whisky americano premium”, ha affermato Aldino Marzorati, CEO di Illva Saronno Holding S.p.A. “Da sempre presidiamo il mercato statunitense e questa operazione ci permette di rafforzare il nostro portafoglio con un’azienda e dei prodotti in cui crediamo pienamente. Inoltre, l’operazione dimostra la volontà, in linea con la nostra strategia, di continuare la crescita come leader globale nel settore degli Spirits. Con Sagamore Spirits abbiamo l’opportunità di entrare nell’attraente categoria del whiskey Americano e sfruttarne il potenziale di crescita in circa 160 paesi dove siamo già presenti con Disaronno”

Con l’obiettivo di espandere Sagamore Spirit verso nuovi mercati, Illva Saronno Holding S.p.A. trasferisce anche la sede nordamericana, Disaronno International LLC, nella penisola di Baltimora.

Marzorati continua: “Voglio ringraziare la famiglia Reina e tutto il team per il loro supporto durante questi mesi ed anche tutti i partner coinvolti in questa acquisizione, per le loro capacità e competenze nel comprendere le nostre esigenze: il nostro consulente legale Avv. Gianfranco Veneziano dello studio Bonelli Erede / BELEX (Milano) e il loro corrispondente americano Paul Hastings e KPMG per i servizi di due diligence finanziaria”.

Sagamore Spirit è una società di Sagamore Ventures, la società di investimento privata di Kevin Plank proprietaria anche del brand Under Armour. Fondata da Plank nel 2013, i rye whisky americani di Sagamore Spirit hanno vinto più di 200 premi a livello internazionale, tra cui il titolo di “Miglior rye whisky al mondo” nel 2019 al San Francisco World Spirits Competition. Con la missione di produrre il miglior rye whisky del mondo, Sagamore Spirit, con sede a Baltimora, è orgogliosa delle forti collaborazioni locali instaurate in tutto il territorio del Maryland, tra cui l’approvvigionamento di grano e acqua, i processi di distillazione all’avanguardia e di invecchiamento.