Enel è il nuovo Official Energy Partner dell’Atalanta

Enel e Atalanta scendono in campo per la sostenibilità: il Gruppo elettrico è il nuovo Official Energy Partner del club bergamasco e sarà presente allo stadio di Bergamo con il logo che comparirà sui LED a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante i match casalinghi di campionato e Coppa Italia dell’Atalanta. Grazie a questa partnership l’Atalanta e i suoi tifosi potranno accedere all’ampio portafoglio di servizi e soluzioni integrate per l’elettrificazione dei consumi di Enel. Per vivere da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di calcio direttamente allo stadio, le persone, i clienti e gli stakeholder di Enel, insieme alle proprie famiglie, avranno accesso a pacchetti personalizzati.

“La Serie A di calcio è un palcoscenico di assoluto livello grazie allo spettacolo offerto dai club che ogni settimana sono seguiti con grande passione da milioni di tifosi in tutto il Paese” ha dichiarato Roberto Deambrogio, nella foto, Head of Communications di Enel “Da quest’anno sarà anche più sostenibile grazie al nostro impegno al fianco di alcune tra le più importanti società sportive del campionato come l’Atalanta, con la quale annunciamo questa collaborazione virtuosa che ci consentirà di essere protagonisti in qualità di Energy Partner della squadra e dei suoi tifosi”.

“Siamo davvero molto contenti di aver sottoscritto questo accordo di partnership con Enel perché ci dà l’opportunità di approfondire e sviluppare un tema importante quale è la sostenibilità” ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta “Siamo davvero convinti di aver intrapreso un percorso che permetterà ad entrambi i brand di raccogliere importanti soddisfazioni”.