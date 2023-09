Un passo avanti nella comprensione dell’autismo con i geni e gli organoidi cerebrali

Una nuova tecnologia, che combina gli organoidi cerebrali e la genetica intricata e sviluppata dai ricercatori del gruppo Knoblich presso l’Istituto di Biotecnologia Molecolare (IMBA) dell’Accademia Austriaca delle Scienze e dal gruppo Treutlein presso l’ETH Zurigo, permette l’identificazione dei tipi di cellule vulnerabili e delle reti di regolazione genica che sottostanno ai disturbi dello spettro autistico. Questo innovativo metodo offre una visione senza precedenti di uno dei disturbi più complessi che sfidano il cervello umano, con implicazioni che portano alla ricerca clinica sull’autismo una speranza tanto necessaria. I risultati sono stati pubblicati su Nature. Rispetto ad altre specie animali, il cervello umano ha una sua mente. Per svilupparsi, il cervello umano si affida a processi unici per gli esseri umani, consentendoci di costruire una corteccia intricatamente stratificata e connessa. Questi processi unici rendono anche più probabili i disturbi dello sviluppo neurologico nell’uomo. Ad esempio, molti geni che conferiscono un alto rischio di sviluppare il disturbo dello spettro autistico (ASD) sono cruciali per lo sviluppo della corteccia. Sebbene gli studi clinici abbiano dimostrato una relazione causale tra molteplici mutazioni genetiche e l’autismo, i ricercatori non comprendono ancora come queste mutazioni portino a difetti nello sviluppo del cervello, e a causa dell’unicità dello sviluppo del cervello umano, i modelli animali sono di limitato utilizzo. “Solo un modello umano del cervello può riprodurre la complessità e le particolarità del cervello umano”, afferma il direttore scientifico dell’IMBA, Jürgen Knoblich, uno degli autori corrispondenti dello studio. Per contribuire a risolvere questo enigma, i ricercatori dei gruppi di ricerca di Jürgen Knoblich e Barbara Treutlein presso l’IMBA e l’ETH Zurigo hanno sviluppato una tecnica per esaminare un insieme completo di geni regolatori trascrizionali chiave legati all’autismo. Questo sviluppo è particolarmente significativo poiché i geni di interesse possono essere esaminati contemporaneamente all’interno di un singolo organoide, aprendo la strada a un’era di screening genetico intricato, efficiente e rapido nei tessuti umani. Nel sistema di nuova concezione, chiamato “CHOOSE” (CRISPR-organoidi umani-scRNA-seq), ogni cellula nell’organide porta al massimo una mutazione in un gene ASD specifico. I ricercatori hanno potuto tracciare l’effetto di ciascuna mutazione a livello di singola cellula e mappare la traiettoria di sviluppo di ciascuna cellula.