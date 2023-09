Coim rafforza la presenza nel mercato degli adesivi poliuretanici con l’acquisizione di Neoflex

Coim, gruppo italiano che produce specialità chimiche dal 1962 e che opera in tutto il mondo attraverso diciannove società produttive e commerciali, acquisisce il 100% delle quote della spagnola Neoflex, di cui era socio di maggioranza dal 2021. Neoflex è un’azienda specializzata nel settore degli adesivi poliuretanici monocomponente, bicomponente e Reactive Hot Melt per l’industria. “L’acquisizione della quota di controllo effettuata nel 2021 ha consentito a Coim di rafforzare la propria presenza nel mercato degli adesivi poliuretanici, integrando a valle i poliesteri di Coim e sfruttando numerose sinergie con Neoflex, anche nell’ambito dello sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale. Con il completamento dell’acquisizione riusciremo ancor più a dare slancio ai numerosi progetti, sia commerciali che tecnici, aperti a livello globale”, commenta Giuseppe Librandi, nella foto, presidente e Ceo di Coim.