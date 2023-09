Ryanair annuncia una grande espansione a Milano con nuove rotte invernali

Ryanair lancia il proprio operativo per l’inverno 2023/2024 su Milano (Bergamo e Malpensa) con 2 nuovi aerei e 10 nuove rotte internazionali per Belfast, Bruxelles, Cluj, lasi, Kaunas, Lanzarote, Lublino, Rovaniemi, Tenerife e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze su altre 30 rotte, incluso destinazioni ideali per city break come Alicante, Barcellona, Malaga, Marrakech, Valencia e Vienna. Ryanair baserà il nuovo aereo B737 in ciascuno degli aeroporti di Bergamo e Malpensa per l’inverno 23/24 con un investimento di 200 milioni di dollari e portando a 30 aeromobili la flotta totale della compagnia su Milano, creando oltre 60 nuovi posti di lavoro “ben retribuiti” per piloti, personale di cabina e ingegneri. Ryanair opera a Milano 120 rotte, trasportando oltre 17 milioni di passeggeri all’anno da/per i due aeroporti in cui opera (Bergamo e Malpensa). La crescita del 10% prevista con il nuovo operativo è sostenuta dall’investimento di 3 miliardi di dollari di Ryanair (30 aerei basati) a Milano, a sostegno di oltre 1.000 posti di lavoro tra membri dell’equipaggio ed ingegneri.