Shop Circle annuncia la chiusura di un round Series A da 120 mln di dollari per accelerare la crescita globale nel mercato dell’e-commerce software

Shop Circle, società tecnologica leader nello sviluppo e commercializzazione di apps per i brand dell’e-commerce, ha annunciato il completamento di un round di investimento Serie A, raccogliendo un totale di $120 milioni tra equity e debt financing. Il round è stato guidato dai fondi di Venture Capital 645 Ventures e 3VC, con la partecipazione rilevante dei precedenti investitori istituzionali americani QED Investors e NfX. I VC italiani CDP Venture Capital SGR (attraverso il Fondo Corporate Partners 1– Comparto Service Tech), Primo Ventures SGR (Fondo Primo Digital), BlackSheep Madtech Fund (gestito da EUREKA! Venture SGR) e The TechShop SGR (Fondo Techshop Primo) entrano anche nel capitale di Shop Circle. Il fondo statunitense i80Group è stato scelto come partner per il debito.

Shop Circle, fondata nel 2021 a Londra dagli imprenditori italiani Luca Cartechini e Gian Maria Gramondi, è cresciuta del 360% anno su anno dal suo lancio, guidata dall’integrazione e dall’espansione della sua vasta gamma di applicazioni tecnologiche a supporto dei merchant online.

“Siamo entusiasti di annunciare la chiusura del nostro round di finanziamento Serie A, che ci permetterà di continuare a costruire ed espandere la nostra suite di apps per l’e-commerce”, ha dichiarato Luca Cartechini, nella foto, CEO e Co-Fondatore di Shop Circle. “La nostra visione è sempre stata quella di creare un sistema operativo completo per i brand dell’e-commerce, fornendo loro la tecnologia necessaria per eccellere nel mercato competitivo di oggi”.

Shop Circle sta anche attivamente sviluppando tool proprietari di Intelligenza Artificiale per migliorare la scalabilità delle operazioni e processi di business principali.

Oltre alla suite di apps, Shop Circle annuncia anche il lancio di un nuovo programma di consulenza tecnologica finalizzata a supportare i brand online nell’identificare le più adatte soluzioni tecnologiche allineate con le loro specifiche necessità. Sfruttando l’Intelligenza Artificiale e insights iper-personalizzati basati su dati, l’azienda mira a ottimizzare lo stack tecnologico dei brand, riducendo i costi e aumentando la conversione per offrire esperienze online uniche ai clientifinali.

“Fin dagli inizi, abbiamo positivamente abbracciato la rivoluzione dell’Artificial Intelligence, tempestivamente sviluppando diverse applicazioni per supportare e automatizzare la maggior parte dei nostri processi, offrendo un vantaggio competitivo unico nell’operare e supportare la crescita della nostra suite di software. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli imprenditori dell’e-commerce gli strumenti più innovativi e l’esperienza di cui hanno bisogno per scalare le loro attività con il minimo sforzo”, riporta Gian Maria Gramondi, Co-Fondatore e COO di Shop Circle. “Con il nostro nuovo servizio di consulenza tecnologica, supportiamo le aziende di e-commerce a sbloccare il loro vero potenziale eliminando tecnologie e costi superflui, favorendo il loro successo e la crescita a lungo termine”.

L’organizzazione italiana di Shop Circle è al centro di questa strategia di sviluppo e innovazione tecnologica e operativa. Si prevede infatti la rapida espansione del suo centro di Ricerca e Sviluppo italiano grazie alle risorse di questo round.

Laura Scaramella, Partner e Responsabile del comparto Service Tech del fondo Corporate Partners I ha dichiarato: “Siamo molto felici di sostenere l’espansione italiana di Shop Circle, fondata da due ambiziosi giovani imprenditori italiani che stanno dimostrando chiara vision e eccellente capacità di execution. L’e-commerce è un elemento cardine della transizione digitale del retail e di molti brands champions del Made in Italy, mercati core del settore bancario e assicurativo italiano. L’accelerazione dell’offerta di soluzioni innovative FinTech e InsurTech all’e-commerce rappresenta un importante driver di crescita del settore, credo che il nostro know-how e la vicinanza ai nostri investitori corporate di estrazione financial services apporteranno un contributo importante alla crescita della società”.

“Ho avuto l’opportunità di seguire l’avventura imprenditoriale di Luca e Gian Maria sin dal 2021, convincendomi della loro vision e capacità operativa ed osservando la crescita impressionante del loro business”, ha dichiarato il Founding Partner di The Techshop Gianluca D’Agostino. “Per supportare un ambizioso piano di espansione globale in un settore in rapidissima crescita si deve essere altrettanto imprenditoriali e veloci. Con i team di Blacksheep, Primo Digital, come noi di Techshop focalizzati su soluzioni B2B SaaS, ci siamo infatti rapidamente coordinati per offrire in pool risorse finanziarie e supporto operativo. Questa iniziativa comune pone le basi di una partnership con i founder che ci rende molto ottimisti per il futuro.”

Shop Circle offre ad oggi soluzioni tecnologiche a più di 100.000 e-commerce brand in tutto il mondo, consolidando il proprio impegno nel fornire ai venditori online un pacchetto di apps integrato e completo.