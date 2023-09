Intesa Sanpaolo completa con successo il riacquisto di una serie di proprie obbligazioni perpetue e l’emissione di nuove obbligazioni Additional Tier 1 denominate in euro

Intesa Sanpaolo S.p.A. (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha annunciato i risultati finali dell’offerta per il riacquisto di parte o dell’intero suo prestito obbligazionario perpetuo denominato “€750.000.000 Additional Tier 1 Notes”. Alla scadenza dell’offerta, il valore nominale totale dei titoli obbligazionari offerti per il riacquisto ammontava a € 503.077.000, rappresentando circa il 67,08% del totale dei titoli in circolazione, pari a € 750.000.000. Intesa ha accettato di riacquistare tutti i titoli offerti per un valore di € 503.077.000.

Contestualmente al riacquisto, è stata emessa una nuova obbligazione perpetua “Additional Tier 1” denominata in euro per un valore nominale complessivo di € 1.250.000.000, chiamata “Nuovi Titoli”.

Ecco i dettagli dei Nuovi Titoli:

Emittente: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Valutazione dell’emissione: Ba3 / BB – / BB – / BBL (Moody’s / S&P / Fitch / DBRS Morningstar)

Importo: € 1.250.000.000

ISIN: XS2678939427

Data di emissione: 31 agosto 2023

Data di regolamento: 7 settembre 2023

Scadenza: Perpetua (legata alla durata di Intesa Sanpaolo S.p.A.)

Prima Data di Reset: 7 marzo 2030

Margine: 6,262% (senza step-up)

Cedola: 9,125% p.a., non cumulativa, pagabile ogni sei mesi, con reset ogni 5 anni basato sul Margine e il Tasso Mid-Swap a 5 anni.

Data di stacco della prima cedola: 7 marzo 2024

Prezzo di emissione: 100%

Quotazione: Luxembourg Stock Exchange, segmento professionale

Inoltre, Intesa ha annunciato che, in conformità con le condizioni stabilite, riacquisterà i Titoli Esistenti alla loro prima data di rimborso anticipato il 16 maggio 2024, previa autorizzazione dalla Banca Centrale Europea (BCE).

La Data di Regolamento dell’Offerta è fissata per l’11 settembre 2023. In questa data, Intesa pagherà il prezzo di acquisto e gli interessi maturati ai detentori dei Titoli Esistenti che hanno aderito all’offerta.

L’offerta è stata gestita con il supporto di BofA Securities Europe SA, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Morgan Stanley & Co. International plc come Global Coordinators, insieme a altri istituti finanziari che hanno agito come Dealer Managers. Kroll Issuer Services Limited ha svolto il ruolo di Tender Agent per l’offerta.