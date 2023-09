Afreximbank investe in un polo commerciale nella nuova Capitale amministrativa d’Egitto

La Banca africana di import-export (Afreximbank) ha firmato un accordo formale per acquisire terreni per il Trade center (centro dedicato al commercio e agli scambi) africano della nuova capitale amministrativa (Nac), che ospiterà la sede della Banca, insieme ad altri strutture ed entità di supporto al commercio. L’accordo prevede la realizzazione di un complesso comprensivo di centro congressi, hotel, centro espositivo, hub dell’innovazione e punti vendita.

L’accordo è stato firmato dal professor Benedict Oramah, nella foto, presidente di Afreximbank, e dal consiglio di amministrazione della banca, e da Khaled Mahmoud Abbas, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell’Administrative Capital for Urban Development (Acud), durante una cerimonia presso il ministero degli Esteri egiziano.Oltre a fornire alle imprese africane un hub integrato di informazioni commerciali, servizi commerciali, finanza commerciale e altri servizi di facilitazione degli scambi, il Trade center della Nac riunirà gli ecosistemi commerciali africani e globali per creare una potente rete che potrebbe essere sfruttata per esplorare le opportunità di affari in questi mercati. Fungerà da quartier generale per la rete di centri commerciali istituiti da Afreximbank in tutta l’Africa.