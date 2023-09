Fao, +9,8% prezzo riso ad agosto, il più alto da 15 anni

In un contesto di generale abbassamento dell’indice Fao di prezzi alimentari ad agosto, il riso è invece aumentato dal 9,8% su base mensile, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 15 anni.

Lo rende noto l’agenzia Onu in una nota, ricordando le recenti interruzioni del commercio registrate in seguito al divieto indiano di luglio sulle esportazioni di riso bianco Indica.

L’indice mensile della Fao segnala che i prezzi internazionali delle materie prime alimentari ad agosto sono diminuiti del 2,1% rispetto a luglio e fino al 24% al di sotto del picco di marzo 2022; a fare eccezione, oltre al riso, è lo zucchero in salita dell1,3%.

Quanto agli altri prodotti, l’indice Fao segnala quotazioni in calo del 3,1% per gli oli vegetali ad agosto, invertendo in parte il rialzo del 12,1% di luglio; quello di girasole scende di quasi l’8%, come anche quello di palma. Per i cereali il ribasso è dello 0,7%, dove i prezzi del grano sono diminuiti del 3,8%, mentre per i cereali secondari del 3,4%. Quotazioni ancora in calo del 4% per i prodotti lattiero-caseari, come anche per la carne del 3%. Per quanto riguarda lo zucchero, in aumento dell’1,3% rispetto a luglio, segna una media superiore del 34,1% rispetto al valore di un anno fa; un segnale innescato dalle preoccupazioni per l’impatto del El Niño sui raccolti di canna da zucchero, insieme alle piogge inferiori alla media in agosto.

E dalla Fao arrivano anche le previsioni sulla produzione globale di cereali che nel aumenterà dello 0,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2.815 milioni di tonnellate, alla pari con la produzione record del 2021. E mentre la produzione globale di grano è destinata a diminuire del 2,6% a partire dal 2022, quella dei cereali secondari aumenterà del 2,7%, con la produzione di mais che raggiungerà un nuovo record di 1.215 milioni di tonnellate, sostenuta dalle forti rese in Brasile e Ucraina. Nonostante una leggera revisione al ribasso a partire da luglio, la produzione mondiale di riso nel 2023/24 continua a registrare un recupero dell’1,1% rispetto alla stagione precedente.

ANSA