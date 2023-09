Ita Airways, nuova campagna da 10 mln sulle spalle dei contribuenti

Altri dieci milioni di euro di soldi pubblici dopo i 13 miliardi dilapidati dalla compagnia negli ultimi venti anni tra ricapitalizzazioni dello Stato, due procedure concorsuali, altrettanti fallimenti. Denari dei contribuenti per finanziare la nuova campagna di comunicazione dal titolo “A sky full of Italy”. Una piattaforma, realizzata grazie al supporto di Google e prodotta da Think Cattleya, che si rivolgerebbe a chi in viaggio, cerca le emozioni, le ispirazioni e l’estetica in pieno stile italiano, recita il claim di lancio rivendicato da Giovanni Perosino, nella foto a destra, Chief Marketing Officer di Ita Airways.

Un cielo pieno di Italia, peccato che si tratti dell’ennesimo investimento fatto sulle spalle della fiscalità generale in attesa che l’Antitrust Ue si esprima sull’ingresso di Lufthansa nel capitale sociale al 41% lasciando, almeno in una prima fase, il controllo al Tesoro con il restante 59%. Una co-gestione iniziale che dovrebbe poi lasciare il passo alla successiva incorporazione di Ita Airways (nella foto a sinistra, il presidente Antonio Turicchi) nella galassia Lufthansa. L’investimento è di almeno 829 milioni, ai quali si aggiungono i 250 milioni della terza (e si spera ultima) tranche di iniezione di liquidità del ministero del Tesoro.

Altri 250 milioni sulle spalle di tutti, mentre il cielo è pieno di Italia poggiando sull’idea, costruita dai pubblicitari, della “Search Bar” come “elemento iconico e distintivo della creatività”. I frutti li raccoglierà Lufthansa prendendosi il mercato italiano a pochi spicci, mentre la compagnia è stata risanata e ha portato ad un tasso di riempimento dell’87% sui voli intercontinentali di questa estate e 4,2 milioni di passeggeri trasportati. Bene sì dirà, ma serviva questa campagna in attesa che arrivino i nuovi acquirenti che è presumibile ricominceranno tutto daccapo?