Bper colloca con successo un’emissione obbligazionaria da 500 mln

Bper (nella foto, l’a. d. Piero Luigi Montani) ha concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni destinata a investitori istituzionali. A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di Bper, si legge in una nota, l’emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi da parte di circa 130 investitori. Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,695%. La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l’8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%). L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà l’11 settembre 2023.