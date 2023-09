Spindox si afferma nel mercato dell’ICT: menzione di Gartner nell’Hype Cycle 2023

Spindox S.p.A., società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, è stata nominata tra i “Sample Vendor” per i sistemi di continuous intelligence da Gartner, un’azienda che fornisce ai dirigenti e ai loro team informazioni oggettive e attuabili. La competenza dei suoi esperti e i suoi strumenti consentono di prendere decisioni più rapide e intelligenti e di ottenere prestazioni migliori nelle situazioni mission-critical di un’organizzazione. Il 27 luglio 2023 Spindox è stata menzionata da Gartner all’interno dell’Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence 20231 . Questa non è la prima volta che la tecnologia di Spindox viene citata da Gartner. Secondo Gartner, “la Continuous Intelligence (CI) è un modello di progettazione in cui le analisi in tempo reale diventano parte delle operazioni aziendali permettendo di elaborare i dati attuali e contestuali e prescrivere azioni in risposta agli eventi. La CI svolge un ruolo importante nei progetti di trasformazione e ottimizzazione del business digitale. Uno dei vantaggi principali è garantire una maggiore consapevolezza della situazione e un quadro operativo comune tra le funzioni aziendali, grazie alla fornitura di dashboard in tempo reale, avvisi e raccomandazioni per le azioni successive. Altrettanto importante è la capacità di attivare risposte automatizzate inviando segnali alle macchine o avviando processi aziendali nei casi in cui la decisione da prendere può essere automatizzata.” 2 . “Riteniamo che si tratti di un ulteriore attestato di stima essere menzionati ancora da Gartner in uno dei suoi documenti”, dichiara Giulia Gestri, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Spindox. “L’innovazione è un processo continuo, per questo noi ci impegniamo a garantire degli standard costanti di qualità in un ambito particolarmente importante come quello dell’Artificial Intelligence”