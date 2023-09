Intesa Sanpaolo, offerta di riacquisto e nuove emissioni obbligazionarie

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha annunciato un’offerta di riacquisto per contanti di un tipo di obbligazioni chiamate “€750.000.000 Additional Tier 1 Notes”. L’obiettivo è riacquistare una parte o tutte queste obbligazioni perpetue in circolazione. Questa offerta è parte di una strategia per gestire il capitale in modo proattivo.

Parallelamente, Intesa prevede di emettere nuove obbligazioni perpetue simili, denominate “Nuovi Titoli”, per un ammontare di almeno €750.000.000. L’offerta di riacquisto delle obbligazioni esistenti è collegata al successo di questa nuova emissione.

L’offerta consente agli attuali detentori delle obbligazioni di venderle a Intesa e ottenere liquidità, dando loro anche l’opzione di reinvestire nei Nuovi Titoli.

L’offerta terminerà l’7 settembre 2023 alle 17:00 (CET). Non è richiesto un importo minimo di partecipazione.

L’aspetto chiave è che l’offerta è collegata all’emissione dei Nuovi Titoli. L’aspetto tecnico prevede che l’offerta di riacquisto sia condizionata all’andamento e al completamento dell’emissione dei Nuovi Titoli.