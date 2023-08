Reddito di cittadinanza: dal 1° settembre le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro

A partire da settembre, chi esce dal Reddito di cittadinanza dovrà fare domanda per il nuovo Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Questo significa che le persone che non rientrano più nei requisiti per ricevere il Reddito di cittadinanza, come gli adulti tra 18 e 59 senza figli minori, disabili o over 60, dovranno presentare una nuova domanda per il SFL se desiderano continuare a ricevere assistenza economica.

Il governo ha stabilito delle restrizioni sul Reddito di cittadinanza, limitando la sua erogazione a specifiche categorie di persone. Pertanto, coloro che non rientrano in queste categorie non potranno più beneficiare del Reddito di cittadinanza e dovranno cercare alternative come il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Si tratta di una misura che fa parte del cambiamento delle politiche sociali del governo italiano.