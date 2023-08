«Volo per Bari in ritardo, la prossima volta prendo il treno». L’attacco di Brignano a Ita, lo sfogo che infiamma il web

L’attore romano era atterrato a Roma per prendere la coincidenza che lo avrebbe portato in Puglia, per tenere uno spettacolo a Barletta. Ma Ita non aveva atteso i passeggeri dell’aereo arrivato in ritardo.

«Ecco questa è la fila di quelli che poco fa all’aeroporto di Fiumicino hanno perso la coincidenza ITA Airways per Bari e per Torino». É il commento di Enrico Brignano, postato su Instagram, all’aeroporto romano, furioso per aver perso la coincidenza che lo avrebbe portato in Puglia, per uno spettacolo, il 22 agosto. In pratica, secondo quanto ha denunciato l’attore romano, che doveva esibirsi nella stessa serata a Barletta, «il personale ITA non ha aspettato i passeggeri di un altro volo ITA chiaramente in ritardo e nessuno del personale ITA ad aiutare, a spiegare e magari scusarsi dell’inconveniente, tutti imboscati». «Pensavo che dopo il disastro Alitalia le cose fossero un po’ cambiate in meglio, per una compagnia aerea che si fregia del tricolore e invece il disastro», ha aggiunto Brignano. «Come può una compagnia così giovane e problematica, competere non dico a livello mondiale, ma almeno europeo…». La conclusione inevitabile: «Ita è come una low-cost qualsiasi. La prossima volta prenderò il treno per andare a Bari».

Commenti di solidarietà, ma anche di critica a Brignano, insieme ai messaggi degli spettatori di Barletta che gli avevano scritto che lo aspettavano e ai quali aveva risposto: «Spero di arrivare». E alle spalle la foto dell’aereo.

Corriere della Sera