Isro: la missione Chandrayaan-3 dell’India è riuscita nell’atterraggio sulla Luna

La missione Chandrayaan-3 dell’India è riuscita nell’atterraggio sulla Luna con successo, confermato dall’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). Questa missione segna un importante traguardo per l’India, rendendola la quarta potenza al mondo a raggiungere la Luna, dopo l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti e la Cina. In particolare, l’India è diventata la prima nazione a atterrare nel polo sud lunare, una regione che potrebbe contenere importanti risorse, come il ghiaccio d’acqua.

L’allunaggio di Chandrayaan-3 è stato pianificato con attenzione e ha coinvolto una discesa automatizzata di circa 20 minuti. Durante questa fase, il lander Vikram, che trasporta il rover Pragyan, è sceso dalla sua orbita a una distanza di 30 chilometri dalla Luna fino a toccare il suolo. Questo processo è stato monitorato attentamente dal Centro di controllo in India, che ha ricevuto immagini e dati dall’atterraggio.

La missione Chandrayaan-3 è stata salutata con entusiasmo dal premier indiano Narendra Modi, che ha definito questo evento come “un giorno storico”. Questo successo è di grande importanza per la comunità spaziale indiana e rappresenta un passo significativo nella continua esplorazione della Luna e nello sfruttamento delle risorse lunari.