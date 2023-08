HYPE: su cosa risparmiano i giovani?

Gli utenti della fascia di età 18-25 anni che utilizzano l’app HYPE per gestire il proprio denaro rappresentano il 37% della customer base totale di HYPE, che è una fintech specializzata nella gestione finanziaria tramite app. Tuttavia, solo il 10% di questi giovani ha attivato una modalità di risparmio. Questo potrebbe essere attribuito a una limitata disponibilità economica dovuta all’età e a una propensione al risparmio diversa rispetto alle generazioni precedenti.

L’analisi condotta da HYPE ha evidenziato che gli utenti giovani che risparmiano attraverso l’app tendono a farlo per obiettivi direttamente collegati alla loro quotidianità, piuttosto che per progetti di lungo periodo. Inoltre, l’accumulo di risparmio non è finalizzato a importanti obiettivi di lungo termine ma a quelli più immediati.

Le funzionalità dell’app HYPE che consentono il risparmio includono:

Obiettivo: consente agli utenti di impostare un obiettivo specifico indicando l’importo da raggiungere e l’arco temporale per farlo. L’app pianifica automaticamente gli accantonamenti necessari. Salvadanaio: permette agli utenti di alimentare un salvadanaio scegliendo autonomamente o automaticamente le cifre da versare.

Complessivamente, circa 60.000 giovani, ovvero il 10% dei 600.000 utenti nella fascia di età 18-25 anni, utilizzano l’app HYPE per risparmiare una media di 650 euro ciascuno. Gli obiettivi di risparmio impostati sono in gran parte legati a viaggi (26%) e auto (12%), mentre solo una piccola percentuale (2%) risparmia per scopi come lo studio o l’acquisto di una casa.

Gli uomini rappresentano il 65% dei giovani che risparmiano tramite l’app HYPE. A livello regionale, la Lombardia è la regione in cui la funzione di risparmio dell’app HYPE è più attiva, seguita dal Lazio, Piemonte, Veneto, Campania, Emilia-Romagna e Sicilia.

L’analisi riflette la crescente tendenza dei giovani a utilizzare soluzioni digitali per la gestione del denaro, ma anche la necessità di promuovere l’educazione finanziaria e l’abitudine al risparmio tra le nuove generazioni. HYPE mira a fornire strumenti che facilitino il risparmio costante nel tempo senza richiedere rinunce significative nella vita quotidiana dei giovani.