Stantup Service acquisisce il 10% di Ikonika

Stantup Service Srl, società di consulenza e sviluppo software, già leader nell’avviamento di nuovi reseller del mercato energy, annuncia l’acquisizione del 10% del capitale sociale di Ikonika Srl.

Paolo Di Pasqua di Ikonika ha dichiarato:

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a nome di tutto il team di Ikonika S.r.l. per la partnership con Stantup Serve S.r.l. Siamo entusiasti di dare il via a questa collaborazione, che segna un importante traguardo per entrambe le aziende.

L’acquisizione del 10% delle nostre quote da parte di Stantup rappresenta un segnale tangibile della fiducia e della stima nei confronti della nostra azienda e delle soluzioni software che sviluppiamo nel settore utilities. Siamo orgogliosi di avere un partner come Stantup al nostro fianco, con una visione condivisa e una forte determinazione nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

Questa sinergia ci permetterà di combinare le nostre competenze e le nostre risorse per sviluppare soluzioni ancora più innovative e personalizzate per il settore delle utilities. Il nostro obiettivo comune è quello di fornire ai nostri clienti soluzioni all’avanguardia, in grado di affrontare le sfide del mercato e di garantire il massimo valore aggiunto.

Ringrazio personalmente Giuseppe, e l’intero team di Stantup Service S.r.l. per aver creduto fermamente nel nostro progetto. Siamo pronti a fare squadra insieme e a realizzare grandi successi.”

Ikonika Srl, è una startup innovativa nel settore dello sviluppo software, con un focus particolare sulle soluzioni per il settore utilities. Questa partnership mira a sviluppare in collaborazione soluzioni software specifiche e innovative per il settore delle utilities.

Ikonika vanta una consolidata esperienza nel settore dello sviluppo software, con particolare riferimento al settore utilities grazie all’esperienza decennale dei suoi Soci e dipendenti.

Tra i prodotti principali dell’azienda ci sono un software modulare rivolto alle utilities, che offre una vasta gamma di funzionalità utili, tra cui la generazione documentale e la gestione del codice di condotta commerciale ed un’applicazione per l’invio automatizzato di promemoria tramite sms e whatsapp.

Ikonika sviluppa anche software dedicato alla Business Intelligence, basato sull’analisi dei dati acquisiti da diverse fonti.

Altro aspetto importante del lavoro di Ikonika è l’attenzione verso l’innovazione, come dimostrato dal loro sistema di fidelizzazione della clientela e un software per la digitalizzazione contrattuale.

Inoltre, l’azienda sta lavorando allo sviluppo di un registro elettronico e una segreteria digitale specificamente dedicati all’ambito scolastico.

Oltre a questi prodotti, Ikonika è specializzata nello sviluppo di soluzioni software personalizzate per Aziende e Pubbliche Amministrazioni, sfruttando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, la blockchain privata e i token crittografici.

In merito all’operazione, il CEO di Stantup, Giuseppe Dell’Acqua Brunone ha dichiarato:

“L’acquisizione di Ikonika rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita di Stantup Service e si allinea perfettamente con il nostro piano industriale per il periodo 2023-2025. Il nostro obiettivo è di acquisire una quota del 40% del capitale di Ikonika, una volta raggiunti determinati traguardi di business, poiché crediamo che a lungo termine diventerà il nostro punto di riferimento tecnologico. Prevediamo di ampliare il nostro team a oltre 50 professionisti entro tre-cinque anni, al fine di sviluppare la suite software più completa e performante nel mercato energy, integrata con soluzioni nel campo del fintech e dell’insurtech. Questa operazione ci consentirà di potenziare le nostre attività di sviluppo software e di accrescere le competenze aziendali in architettura e sicurezza informatica. Allo stesso tempo, Ikonika potrà offrire servizi in outsourcing a Stantup Service e, reciprocamente, integreremo i loro prodotti e servizi nel nostro marketplace e nella suite software utilizzata dai nostri oltre 33 Reseller gestiti in outsourcing. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per Paolo Di Pasqua, la sua esperienza nel settore delle operations & software energy rappresenterà un valore aggiunto per il futuro di Stantup Service.”

Stantup continua il suo percorso evolutivo verso l’obiettivo strategico del cambio di posizionamento da società specializzata nello start-up di nuovi reseller ad abilitatore tecnologico e di business per i fornitori già attivi al fine di renderli delle vere e proprie Enertech.