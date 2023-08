Il mondo del food delivery è in costante crescita

Il settore del food delivery in Italia è in costante crescita e rappresenta un mercato significativo nell’industria alimentare. Ecco alcuni punti chiave riguardanti il food delivery in Italia:

Mercato in Crescita: Il mercato del food delivery in Italia vale 1,8 miliardi di euro, ed è in costante crescita. Negli ultimi anni, ha sperimentato una crescita esponenziale, con un aumento del 20% tra il 2020 e il 2021. Popolarità delle Piattaforme di Food Delivery: Le piattaforme di food delivery, come Uber Eats, Just Eat, e Deliveroo, hanno un ruolo fondamentale nel settore. Nel 2021, queste piattaforme hanno rappresentato il 97% del valore totale dei piatti venduti, mentre solo il 3% proviene dai canali online dei ristoranti tradizionali. Crescita dell’E-commerce Alimentare: L’e-commerce alimentare è cresciuto in media del 39% all’anno tra il 2010 e il 2022. Le piattaforme digitali hanno rivoluzionato il modo in cui le persone acquistano cibo e prodotti alimentari. Fatturato del Settore: A fine 2022, il fatturato complessivo del settore alimentare in Italia si è attestato a 4,7 miliardi di euro, con il food delivery che rappresenta il 44% del valore complessivo. La spesa alimentare rappresenta il 37%, mentre l’enogastronomia costituisce il 19%. Potenziale di Crescita: Nonostante la crescita significativa, il potenziale di crescita dei marketplace digitali nel settore agroalimentare è ancora elevato. Attualmente, il fatturato generato tramite e-commerce rappresenta solo il 3% del totale. Influenza dei Social Network: La tecnologia ha cambiato le abitudini degli italiani riguardo al cibo. Ottanta consumatori su cento sono raggiunti dai social network, e il 60% è interessato alla cucina. Il 31% dei consumatori utilizza i social network per scoprire nuovi prodotti alimentari da acquistare. Nuovi Concetti di Ristorazione: Grazie allo sviluppo del food delivery, nuovi concetti di ristorazione sono emersi in Italia, come le Dark Kitchen (cucine specializzate solo nella consegna a domicilio), le Ghost Kitchen (laboratori che lavorano per più marchi dedicati alle consegne), le Social Kitchen (dove la cucina è al centro degli eventi), e le Shared Commercial Kitchen (spazi per cucine commerciali in condivisione per ottimizzare i costi).

Questi dati indicano che il food delivery sta rapidamente trasformando il modo in cui gli italiani acquistano e consumano cibo, e che il settore ha ancora ampie opportunità di crescita nel futuro.