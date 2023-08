Daniele Mencarelli e il S.Em. Card. Josè Tolentino De Mendonça in dialogo il 24 agosto al Meeting di Rimini

Daniele Mencarelli e il S.Em. Card. Josè Tolentino De Mendonça durante l’incontro che si terrà il 24 agosto alle ore 17 in Auditorium isybank D3 dialogheranno sull’inesauribile risorsa che è l’amicizia, nelle sue inflessioni con Dio e tra donne e uomini.

Daniele Mencarelli è un poeta e narratore. Nel 2018 esce il suo romanzo d’esordio, La casa degli sguardi, Mondadori (premio Volponi, premio Severino Cesari opera prima, premio John Fante opera prima). Nel 2020 esce Tutto chiede salvezza, Mondadori (finalista al premio Strega, vincitore del premio Strega Giovani, vincitore del premio Segafredo Zanetti-un libro un film, vincitore del premio Anima per il sociale). Da questo romanzo è tratta per Netflix la serie omonima, con regia di Francesco Bruni. Con Sempre tornare (Mondadori, 2021, premio Flaiano per la narrativa) lo scrittore chiude la sua ideale trilogia autobiografica. Il suo ultimo romanzo è Fame d’aria, uscito nel 2023.