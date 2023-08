Trenitalia for Business: treni per le trasferte di Serie A

Anche nella prossima stagione, i club di Serie A e Serie A e B Femminile avranno la possibilità di contare sul treno come mezzo di trasporto sicuro e sostenibile per le loro trasferte. Grazie al Programma Trenitalia for Business, annunciato da FS News, il portale di informazione del Gruppo FS, le Società di Calcio Serie A Maschile e di Serie A e B Femminile potranno usufruire delle agevolazioni previste dall’offerta Gruppo Convenzioni, che prevede sconti dedicati per i treni dell’Alta Velocità della società capofila del Polo Passeggeri, tra cui Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Questi sconti saranno applicabili sia per la prima che per la seconda classe, nonché per i livelli di servizio Business, Premium e Standard.

I club avranno la possibilità di scegliere il treno come mezzo di trasporto per le loro trasferte in diverse città italiane, dalla Campania alla Lombardia, passando per il Lazio, la Toscana, il Piemonte, la Liguria e altre. L’opportunità di viaggiare via treno sarà disponibile fin dalla prima giornata di gioco, che presenterà partite come Genoa-Fiorentina, Roma-Salernitana, Bologna-Milan e altre ancora. Questa iniziativa riflette l’impegno del Gruppo FS nel promuovere la mobilità sostenibile e conveniente.

Inoltre, il Gruppo FS dimostra un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, evidenziato dal Rapporto di sostenibilità che riporta il risparmio di circa 5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 nell’anno 2022, grazie all’utilizzo dei mezzi collettivi del Gruppo.

Oltre al calcio, il Gruppo FS supporta anche altri sport, come l’atletica, dove il marchio dell’Alta Velocità comparirà sulle maglie azzurre dei Mondiali di Budapest nel 2023 e degli Europei di Atletica di Roma nel 2024. Frecciarossa è il nuovo main sponsor della Federazione Italiana Scherma, accompagnando la Nazionale verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Il coinvolgimento di Trenitalia nel mondo dello sport continua con il ciclismo, dove è l’Official Green Carrier al Giro d’Italia 2023, e nel volley, accompagnando gli Azzurri durante i Campionati Europei di Pallavolo. Grazie alla partnership con la Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV), i viaggiatori che scelgono i treni Frecce e Intercity potranno usufruire della promo Speciale Eventi, che offre sconti fino all’80% sul prezzo base. Queste iniziative rappresentano la concreta sinergia tra sport, sostenibilità e mobilità.