PPG e la Fondazione PPG investono 5 milioni di dollari nell’educazione alla sostenibilità ambientale

PPG e la PPG Foundation hanno annunciato oggi il loro impegno a investire 5 milioni di dollari entro il 2030 nell’educazione alla sostenibilità ambientale.

In linea con gli obiettivi e le priorità di sostenibilità di PPG per il 2030 , questo nuovo impegno rafforzerà il supporto per la prossima generazione di innovatori e massimizzerà l’impatto all’interno delle comunità in cui opera PPG. L’azienda sosterrà programmi che soddisfano le esigenze ambientali specifiche dei mercati in cui opera, in linea con l’azione per il clima e un’economia più circolare.

“La sostenibilità è parte integrante della nostra promessa di proteggere e abbellire il mondo”, ha affermato Malesia Dunn, direttore esecutivo della Fondazione PPG e responsabilità sociale d’impresa. “Attraverso questo investimento, miriamo a educare i giovani di tutto il mondo sulle questioni climatiche e sulla tutela dell’ambiente e prepararli per le future carriere nel campo della scienza, della tecnologia e dell’ingegneria”.

PPG e la Fondazione PPG sosterranno programmi educativi relativi a temi come l’energia pulita, il cambiamento climatico, l’efficienza energetica e il rimboschimento. Nell’ambito dell’economia circolare, PPG e la Fondazione PPG sosterranno gli sforzi educativi e di volontariato per riciclare, riutilizzare e ridurre i rifiuti.

Ecco alcuni esempi di partenariati e programmi già approvati nell’ambito di questo impegno:

La PPG Foundation sta collaborando con la National Foundation for Environmental Education (NEEF) per sviluppare due programmi ecologici “Greening STEM” che coinvolgono più di 600 studenti delle scuole medie in studi ambientali pratici a Pittsburgh e East Point, in Georgia.

per sviluppare due programmi ecologici “Greening STEM” che coinvolgono più di 600 studenti delle scuole medie in studi ambientali pratici a Pittsburgh e East Point, in Georgia. Il National Development for Energy Education sta collaborando con PPG per ospitare due seminari per insegnanti a Pittsburgh e Cleveland. Questi workshop aiuteranno circa 80 insegnanti delle classi da 6 a 8 a sviluppare le proprie conoscenze e competenze nell’insegnamento dell’energia in classe.

sta collaborando con PPG per ospitare due seminari per insegnanti a Pittsburgh e Cleveland. Questi workshop aiuteranno circa 80 insegnanti delle classi da 6 a 8 a sviluppare le proprie conoscenze e competenze nell’insegnamento dell’energia in classe. Nel Regno Unito, PPG ha collaborato con l’organizzazione di apprendimento STEM Learning per sostenere un programma di sviluppo professionale per educatori, che include corsi su come insegnare i concetti di sostenibilità ambientale.

per sostenere un programma di sviluppo professionale per educatori, che include corsi su come insegnare i concetti di sostenibilità ambientale. In Brasile, PPG si baserà su una partnership a lungo termine con Junior Achievement per sostenere il programma “Attitude for the Planet”, che utilizza volontari ed educatori di PPG per insegnare la sostenibilità ambientale agli studenti delle scuole superiori.

“Crediamo che le carriere STEM siano in prima linea nell’innovazione e contribuiranno a sviluppare nuove tecnologie e processi che possono aiutare a combattere il cambiamento climatico e proteggere il nostro ambiente”, ha affermato Dunn. . “Vogliamo preparare questa generazione – e le generazioni a venire – per questo ruolo importante”.