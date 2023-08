SoftBank completa con successo il test di volo delmodello in scala ridotta dell’UAS HAPS di nuova generazione

SoftBank ha annunciato di aver raccolto i dati necessari per la verifica del volo e la progettazione dell’aeromobile come parte del suo sviluppo di un sistema aereo senza equipaggio (UAS) di nuova generazione progettato per High Altitude Platform Station (HAPS) testando un sottomarino -modellino in scala. Il 14 marzo 2023 (ora della montagna degli Stati Uniti) a Willcox Playa, in Arizona, è stato condotto un test di volo a bassa quota per il modello in scala ridotta, una versione in scala ridotta di un velivolo reale.

Il modello di sottoscala utilizzato nel test di volo era basato su “Sunglider”, un UAS progettato per le telecomunicazioni stratosferiche basate su HAPS. L’attuale versione di Sunglider, sviluppata dalla consociata di SoftBank HAPSMobile Inc. (“HAPSMobile”) e AeroVironment Inc., ha raggiunto con successo la stratosfera durante un volo di prova condotto nel settembre 2020. Sulla base dei risultati e delle lezioni apprese dal test di volo stratosferico di Sunglider, SoftBank e AeroVironment stanno sviluppando un UAS di nuova generazione. Quando si sviluppa un aeromobile, è necessario verificare se volerà come previsto prima di sviluppare e produrre effettivamente quello vero e proprio. In questo test di volo, sono stati utilizzati più modelli in scala ridotta accuratamente realizzati per creare condizioni uguali a quelle della forma e delle caratteristiche del velivolo in scala reale. Oltre a verificare se il velivolo potesse volare con la stabilità prevista, dopo il test di volo vero e proprio, SoftBank ha raccolto e analizzato vari dati, inclusi dati sulle caratteristiche strutturali del velivolo, che non potrebbero essere altrimenti ottenuti da simulazioni al computer.

SoftBank e AeroVironment applicheranno i dati e il know-how ottenuti in questo test di volo allo sviluppo dell’UAS di nuova generazione. Entrambe le società continuano inoltre a concentrarsi sull’acquisizione della certificazione di tipo FAA (Federal Aviation Administration) e sul miglioramento del design per consentire la produzione di massa.

“Creando più modelli in scala ridotta che replicano la forma e le caratteristiche del velivolo candidato di prossima generazione a grandezza naturale e conducendo ripetuti test di volo, siamo stati in grado di ottenere dati cruciali sulle politiche di progettazione e controllo di prossima generazione che non potrebbero essere altrimenti ottenuti da simulazioni basate su computer”, ha affermato Junichi Nakajima, direttore dell’ufficio di ricerca avanzata HAPS di SoftBank e vicepresidente senior della divisione di amministrazione della tecnologia di HAPSMobile. “Continueremo i nostri sforzi per sviluppare velivoli e tecnologie di base per realizzare servizi di telecomunicazione stratosferici basati su HAPS commerciali”. oftBank continuerà a promuovere la sua attività HAPS con l’obiettivo di creare una società in cui tutti possano essere connessi a reti stabili, sempre e ovunque, e di colmare il divario digitale.