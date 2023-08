Exor diventa un investitore a lungo termine in Philips supportando la strategia dell’azienda

Royal Philips, leader globale nella tecnologia sanitaria, ed Exor NV, la holding diversificata con sede nei Paesi Bassi, annunciano di aver siglato un accordo di relazione come a seguito della quale Exor ha acquisito una partecipazione del 15% in Philips. Questo investimento di Exor sostiene pienamente la leadership, la strategia e il potenziale di creazione di valore di Philips e prevede che Exor nomini un membro nel consiglio di sorveglianza di Philips.

La strategia di Philips e il piano di creazione di valore con impatto sostenibile si basano sul suo scopo di migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso un’innovazione significativa. L’azienda detiene posizioni di leadership in interessanti segmenti di mercato delle tecnologie sanitarie, grazie a un portafoglio innovativo ea una solida base di clienti.

Exor mira a costruire grandi aziende fornendo un supporto stabile e impegnato per i loro piani di creazione di valore a lungo termine. Le discussioni tra Exor e Philips sono state avviate nel contesto del dichiarato interesse di Exor ad aumentare la propria presenza nei settori della sanità e della tecnologia. L’investimento di Exor in Philips non comporterà alcuna diluizione del titolo ed è stato effettuato mediante acquisti di azioni sul mercato e un accordo con un importante istituto finanziario.

L’accordo di relazione include l’impegno di Exor ad essere un investitore di minoranza a lungo termine e il diritto di proporre un membro al Consiglio di Sorveglianza, oltre a diverse condizioni consuete. Sebbene Exor non preveda di acquistare ulteriori azioni Philips nel breve periodo, nel tempo l’accordo prevede che Exor, a sua discrezione, aumenti la propria partecipazione fino a un limite massimo del 20% del capitale azionario ordinario in circolazione di Philips. L’accordo di relazione può essere consultato qui .

Roy Jakobs (in foto), CEO di Royal Philips, ha dichiarato: “L’investimento di Exor in Philips, le loro prospettive a lungo termine e la maggiore attenzione alla sanità e alla tecnologia, si adattano bene alla nostra strategia e al notevole potenziale di creazione di valore. Con le nostre posizioni di leadership di mercato e le capacità di innovazione incentrate sulle persone, Philips è ben posizionata per raggiungere il nostro obiettivo di migliorare la salute e il benessere delle persone, creando valore per tutte le parti interessate”.

Feike Sijbesma, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Royal Philips, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Exor come investitore a lungo termine in Philips. Hanno un track record di successo e una chiara strategia per crescere e svilupparsi nel settore sanitario e tecnologico. Il sostanziale investimento di Exor sottolinea la loro fiducia nella trasformazione di Philips in un’azienda di tecnologia sanitaria e nel suo potenziale di crescita e valore”.

John Elkann, CEO di Exor, ha commentato: “Il percorso di cambiamento intrapreso da Philips negli ultimi anni ha creato un’azienda che unisce due aree – sanità e tecnologia – in cui siamo impegnati. Le nostre discussioni hanno confermato il forte e positivo allineamento tra il nostro approccio a lungo termine e di supporto alle nostre aziende e gli ambiziosi piani di Philips sotto la presidenza di Feike Sijbesma e il team esecutivo guidato da Roy Jakobs”.