A Ferragosto torna il caldo e si tradisce di più

Torneremo a sudare. Siamo già oltre i 40 gradi in Andalusia con picchi di 45 gradi a Siviglia, a causa dell’anticiclone africano detto il “Cammello” che ora si espande verso l’Italia, a cominciare dalla Sardegna. A sottolinearlo sono gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che mettono in evidenza come questo fenomeno influisca sugli ormoni e sulla tendenza a tradire.

«A pochi giorni dalla fine del mese più caldo della storia del pianeta —quello di luglio 2023— agosto ha nascosto per una decina di giorni le tipiche insidie afose dell’estate, consentendoci di respirare aria fresca, con temperature simili a quelle autunnali di notte e comunque non troppo calde in giornata. Ma per Ferragosto tornano caldo ed afa e con essi la tendenza a tradire»rimarca Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

L’anticiclone subtropicale porterà a 40 gradi la temperature in molte delle nostre città. Le proiezioni indicano un’elevata probabilità che questa settimana di Ferragosto sia di almeno 8 gradi oltre la media e che l’anticiclone africano resti sull’Italia almeno fino al 20 di questo mese, con molte ondate di calore e picchi oltre i 40 gradi previsti in Sicilia e Sardegna e sulle zone interne di Lazio e Toscana, dove il caldo si farà sentire anche a Roma e Firenze.

«A causa dell’effetto combinato del cambiamento climatico prodotto dall’inquinamento antropico e dal ritorno —dopo 3 anni— de “El Niño”, quest’estate ha già fatto segnare temperature record» puntualizza il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com. Un dato confermato anche da Copernicus, il programma di monitoraggio della Terra dell’Unione Europea.

«L’osservazione satellitare ed i dati non spaziali raccolti in situ hanno confermato che luglio appena finito è stato di gran misura il mese più caldo mai registrato sulla Terra» sintetizza Alex Fantini. «Ed avremo di nuovo temperature record ad agosto»prosegue il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che osserva anche come questo fenomeno influisca sugli ormoni e sulla tendenza a tradire.

«In questo periodo dell’anno gli italiani metteranno in atto —più che in altri periodi— tradimenti plurimi. Ad agosto i traditori tradiscono anche le amanti» spiega Alex Fantini. Il picco è previsto proprio per Ferragosto.

La causa è l’aumento del testosterone favorito da una maggiore esposizione alla luce solare, ma anche e soprattutto il desiderio “mentale” di tradire causato dal caldo opprimente che genera appunto una maggiore voglia di evasione.

Le città più fedifraghe? «Sono quelle più esposte alle ondate di calore» risponde il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che ha anche calcolato la propensione al tradimento nelle 12 città più “calde” d’Italia: 1) Catania (83%), 2) Cagliari (80%), 3) Roma (79%), 4) Firenze (78%), 5) Taranto (76%), 6) Palermo (74%), 7) Foggia (70%), 8) Brindisi (69%), 9) Rovigo (67%), 10) Ferrara (64%), 11) Bologna (62%), 12) Milano (60%).