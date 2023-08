Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi sotto la Presidenza di Carlo Cimbri, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2023

I valori economico-patrimoniali riferiti al primo semestre 2023 sono redatti in applicazione del nuovo principio contabile IFRS 17 in materia di contratti assicurativi, entrato in vigore a partire dal primo gennaio 2023, e del principio contabile IFRS 9 in materia di strumenti finanziari applicabile ora anche alle imprese di assicurazione. I nuovi principi contabili sono stati applicati retroattivamente anche ai dati riferiti all’esercizio 2022, riportati solo a fini comparativi, per consentire un confronto su basi omogenee.

Il Gruppo UnipolSai ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto consolidato pari a 431 milioni di euro, in crescita del 2,0% rispetto al risultato di 422 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio scorso rendicontato con i principi contabili precedenti. Il dato del primo semestre 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, è pari a 176 milioni di euro.

Risultato netto consolidato pari a 431 milioni di euro (+2,0% rispetto al 30 giugno 2022)

Raccolta diretta assicurativa a 7,5 miliardi di euro (+12,6% rispetto al 30 giugno 2022) Danni: 4,3 miliardi di euro (+4,2%) Vita: 3,1 miliardi di euro (+26,8%)

Positive performance in tutti gli Ecosistemi: Mobility: 2,2 miliardi di euro (+1,6%) Welfare: 0,9 miliardi di euro (+9,6%) Property: 1,2 miliardi di euro (+5,1%)