“Il lavoro lascia il segno”, un itinerario artistico sulle tracce della sicurezza sul lavoro

Sviluppare negli studenti una maggiore sensibilità ai temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso il coinvolgimento in un’attività inserita nel Pcto, recuperare la memoria delle vocazioni artistiche del ponente ligure grazie alle partnership con strutture museali ed elaborare un prodotto multimediale disponibile per visitatori e cittadini. Sono questi gli obiettivi del progetto “Il lavoro lascia il segno”, promosso dalla Direzione territoriale Inail di Savona e Imperia, sede di Savona, che ha coinvolto gli studenti delle classi III e IV del liceo artistico “Chiabrera-Martini” in una ricognizione delle opere presenti sul territorio e nei musei savonesi che “parlano” di lavoro e hanno lasciato un “segno” nella città.

La produzione artistica della provincia di Savona. Tra le opere inserite nell’itinerario del progetto ci sono il monumento al marinaio in bronzo di Renata Cuneo nella piazzetta Gina Lagorio, la Stele in memoria dei caduti sul lavoro in terracotta realizzata da Sergio Gaibazzi presso la stazione ferroviaria, il monumento ai caduti sul lavoro dell’Italsider nell’area antistante la fortezza Priamàr e il murales dell’artista Ariosto Trinchera all’interno della sede Inail.

Le attività didattiche. A marzo e ad aprile gli studenti sono stati coinvolti in incontri e attività didattiche, condotte sia in aula, sia nel contesto urbano o nelle strutture museali, ai quali hanno preso parte, in veste di docenti, rappresentanti Inail, tra cui il direttore della sede di Savona, Cinzia Damonte, Maria Buscaglia, e Patrizia Peirano, e docenti dell’istituto Chiabrera Martini, tra cui Valeria di Mito, docente di discipline pittoriche e Silvia di Sogno, docente di storia dell’arte e responsabile del coordinamento degli eventi culturali. Con la ripresa dell’anno scolastico il progetto prosegue grazie a un laboratorio multimediale e si conclude con la realizzazione di un prodotto audio-video dedicato a turisti e cittadini.

Damonte: “Un progetto di prevenzione a tutto tondo”. “Si tratta di progetto di prevenzione a tutto tondo – ha spiegato il direttore Inail di Savona e Imperia, Cinzia Damonte – che attraverso le opere artistiche presenti nelle piazze, nelle stazioni ferroviarie e in luoghi di transito così come nei musei o nelle pinacoteche, parla di sicurezza e di dignità della persona lavoratrice ai giovani studenti, e non solo, per una nuova e sempre più diffusa attenzione e sensibilità ai temi della salute e sicurezza”.