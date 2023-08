Olidata SpA comunica l’insediamento del nuovo CdA: Cristiano Rufini (in foto) amministratore delegato e direttore generale; Andrea Peruzy nuovo Presidente della società; attribuzione di poteri; costituzione dei comitati; nomina dell’Organo di Vigilanza e ratifica delle deleghe conferite al Dirigente Preposto e remunerazione. Si è riunito oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A., il quale ha preso subito le redini dei lavori per delineare la strada del nuovo percorso da intraprendere; all’ordine del giorno sono stati discussi temi importanti che hanno portato a dare una solidità ancora maggiore alla società stessa. All’unanimità è stato deliberato di nominare Amministratore Delegato -per il triennio 2023/2025- il Dr. Rufini Cristiano, colui che ha riportato Olidata SpA alla quotazione nel mercato di Borsa Italiana ed attualmente Presidente della società Sferanet.

All’Amministratore Delegato sono stati conferiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della Società. L’Amministratore Delegato guiderà la società avendo al suo fianco il nuovo Presidente, nominato durante il Consiglio di Amministratore dall’unanimità dei consiglieri, nella persona del Dott. Andrea Peruzy, il quale avrà il compito di rappresentare la società in ottica di sviluppo business e posizionamento strategico.

Il Dr. Peruzy Andrea, ex Presidente e Amministratore Delegato di Acquirente Unico S.p.A ed ex Presidente e Amministratore Delegato di GME S.p.A, Gestore dei mercati energetici, nonché Consigliere di Amministrazione di Europex, porta con sé un expertise professionale data dalle grandi capacità rappresentative e gestionali dettate dal proprio bagaglio esperienziale e dalla propria professionalità.

“Ho accettato con piacere la sfida che Cristiano Rufini mi ha proposto perché ritengo che il settore dell’IT rappresenti sempre più il vero fattore di crescita della maggior parte delle attività industriali ed economiche del nostro Paese e del panorama internazionale nel suo complesso. Inoltre, mi ha colpito l’entusiasmo, la tenacia e la determinazione di un giovane imprenditore italiano che ha deciso di mettersi in gioco. Questi sono i presupposti per cui darò il mio contributo insieme a tutti gli altri

colleghi per far crescere e affermare il Gruppo Olidata.” Dichiara il Dott. Andrea Peruzy, nuovo Presidente di Olidata SpA. Il Dott. Andrea Peruzy (Presidente) e il Dott. Cristiano Rufini (Amministratore

Delegato) saranno supportati nell’affrontare le nuove sfide da altri 3 membri consiglieri, ovvero dalla Dott.ssa Antonella Madeo, l’Avv. Valentina Milani e il Dott. Carlo De Simone.

La Dott.ssa Antonella Madeo, giornalista, ricopre attualmente la carica di Consulente relazioni istituzionali di RFI. Ha maturato una significativa esperienza nella comunicazione con un track record

di primari clienti nelle Pubbliche Relazioni e nella Comunicazione Societaria. È Fondatrice e Amministratore della società Antonella Madeo Comunicazione S.r.l.

L’ Avv. Valentina Milani, cassazionista, da circa vent’anni svolge incarichi di alta

expertise tecnica. Il Dott. Carlo De Simone attualmente è docente presso la Luiss Business School e

ricopre l’incarico di Group CEO di European Brokers Assicurazioni. Il Consiglio di Amministrazione, così composto, fa sì che la società Olidata si vesta di competenza, professionalità e visione prospettica per il futuro. Come da ordine del giorno è stato deliberato il compenso di ciascun membro del CdA.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni e, all’esito delle citate deliberazioni i Comitati risultano così composti: “Comitato Controllo e Rischi”

Avv. Valentina Milani (Presidente)

Dott. Carlo De Simone

Dott. Andrea Peruzy

“Comitato per le Nomine e remunerazioni”

“Comitato per le Nomine e remunerazioni” Dott. Carlo De Simone (Presidente)

Dott. Andrea Peruzy

Dott.ssa Antonella Madeo

“Comitato parti correlate”

“Comitato parti correlate” Dott.ssa Antonella Madeo (Presidente)

Dott. Andrea Peruzy

Avv. Valentina Milani

Oltre alla ricostituzione dei Comitati interni, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina dei seguenti componenti dell’Organo di Vigilanza (O.d.V), con incarico della durata di tre anni:

-Sig. Gen. Dott. Saverio Capolupo (Presidente)

-Prof. Avv. Francesco Di Ciommo

-Dr. Fabrizio Tomada

Il CdA, come ultimo punto ratifica le deleghe e la remunerazione conferite al Dr. Angelo Trementozzi nella qualità di Dirigente Preposto. “Oggi compiamo un ulteriore passo per mantenere l’impegno preso con gli oltre 13.000 azionisti che ci hanno premiato e dato fiducia. Olidata ha una squadra di professionisti che avranno l’obiettivo di riportare ai livelli che merita una società così importante per il nostro Paese.

I prossimi imminenti risultati saranno la riprova dell’eccellente lavoro svolto fino ad oggi”; sono queste le parole del Dott. Cristiano Rufini, Amministratore Delegato di Olidata SpA.