Ostello Bello a bordo di Dott per promuovere il turismo consapevole a Milano e Roma

Dott e Ostello Bello si uniscono per incentivare il turismo consapevole durante il periodo estivo a Milano e Roma. I turisti che soggiorneranno presso la catena di ostelli leader di mercato verranno, infatti, accolti da personale qualificato che offrirà loro la possibilità di visitare la città con monopattini e biciclette elettriche di Dott. Da una parte spiegherà loro le regole da seguire per utilizzare il servizio correttamente nel rispetto dell’ordine pubblico, e dall’altra li accompagnerà nel processo di registrazione che, grazie alla promozione in essere, garantirà una prima corsa gratuita per testare questi mezzi innovativi.

Una collaborazione, quella tra Ostello Bello e Dott, che permetterà dunque di scoprire divertendosi, ma in totale sicurezza, i luoghi della città un po’ più nascosti e difficili da raggiungere, effettuando spostamenti sostenibili in itinerari di ampio raggio urbano. Utilizzando i monopattini e le biciclette Dott, 100% elettrici, i turisti non andranno così ad inquinare e ad incidere sul traffico veicolare del capoluogo lombardo e della Capitale.

“Siamo molto orgogliosi di collaborare con Ostello Bello ed offrire una nuova proposta di mobilità a chi visita la nostra città. Insieme non vogliamo solo promuovere un turismo più green, ma vogliamo anche permettere ai turisti di esplorare i quartieri meno centrali della città, altrettanto belli e ricchi di cultura, che definiscono il volto di Milano e di Roma. La micromobilità, grazie a mezzi agili e pratici, può essere d’aiuto per visitare questi siti più difficilmente raggiungibili a piedi o in auto, facendolo sempre in sicurezza e nel rispetto delle regole di utilizzo che sono un punto cardine della nostra filosofia aziendale.” – spiega Andrea Giaretta, Regional General Manager Sud e Est Europa di Dott.

“In tutti i nostri ostelli cerchiamo infatti di dare sempre spazio e voce alle persone, alle idee e ai progetti che a nostro avviso hanno un punto di vista interessante da offrirci sul mondo e offrono soluzioni per migliorare il nostro modo di vivere in modo sostenibile e consapevole le risorse del pianeta. Per questo ci è sembrato naturale realizzare questo progetto insieme alle amiche e agli amici di Dott che ci permetterà di offrire soluzioni di mobilità sostenibili per la scoperta delle città italiane a tutti i nostri ospiti” – racconta Matteo Sarti, Marketing Manager Ostello Bello.

L’accordo prevede la prima corsa di 20 minuti gratuita per tutti coloro che si iscriveranno al servizio Dott e soggiorneranno nelle sedi milanesi di Ostello Bello Duomo e Ostello Bello Centrale e in quella di Ostello Bello Colosseo a Roma: basterà inserire il codice sconto OSTELLOBELLO nella sezione Promozioni dell’app per usufruire dell’offerta.