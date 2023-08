Leonardo conferma la leadership nel trasporto elicotteristico privato con nuovi contratti in America Latina annunciati a LABACE 2023

Accordo di Distribuzione con Gruppomodena S.A. per il mercato civile in Uruguay e Argentina e ordine per due elicotteri AW119Kx; contratto per un AW109 GrandNew con un operatore privato brasiliano

Gualter Helicopters, distributore ufficiale dell’elicottero monomotore di nuova generazione AW09 in Brasile, ha firmato contratti per tre unità con altrettanti operatori privati

La crescita di Leonardo (Roberto Cingolani, AD, in foto) continua a beneficiare delle soluzioni esclusive offerte al mercato del trasporto elicotteristico VIP/corporate attraverso il suo brand Agusta e della qualità dei servizi forniti dal nuovo Centro Logistico di Itapevi – San Paolo

Leonardo conferma la sua leadership nel mercato del trasporto elicotteristico privato annunciando nuovi contratti in America Latina durante cerimonie ufficiali al salone LABACE 2023 (8-10 agosto).

Gruppomodena S.A. è diventato distributore ufficiale per i modelli di elicottero di Leonardo AW119Kx, AW109, AW169 e AW139 nel mercato civile in Uruguay e Argentina e ha firmato inoltre un contratto per due monomotori leggeri AW119Kx. Uno dei maggior player nel campo dei servizi elicotteristici in America Latina, Gruppomodena S.A. opera da tempo elicotteri AW109 e AW139 per diverse applicazioni quali trasporto passeggeri, trasporto offshore a supporto dell’industria energetica e compiti di soccorso ed è inoltre un centro di assistenza tecnica autorizzato per il mercato di riferimento. Inoltre, durante il salone un operatore privato brasiliano ha ordinato un bimotore leggero AW109 GrandNew. Tutti gli elicotteri ordinati a LABACE saranno dotati di interni VIP personalizzati e saranno impiegati per compiti di trasporto privato e corporate nelle relative aree geografiche.

A LABACE il distributore brasiliano dell’elicottero monomotore di nuova generazione AW09 di Leonardo, Gualter Helicopters (Aero Service Representação), ha firmato contratti per tre unità per trasporto executive con altrettanti operatori privati nel paese. Questi ultimi successi per l’AW09 in Brasile sono stati raggiunti dopo appena due mesi dalla firma dell’accordo di distribuzione tra Leonardo e Gualter Helicopters, che aveva precedentemente firmato contratti preliminari per 20 unità a marzo, dando ulteriore prova del forte interesse del mercato verso il nuovo modello di elicottero. Acquisito tre anni fa da Leonardo, il programma AW09 si inserisce alla perfezione nella sua gamma prodotti, introducendo un design totalmente nuovo in grado di sostenere nel lungo periodo la competitività dell’azienda nel segmento di mercato dei monomotore.

Con una quota del 45% negli ultimi dieci anni, Leonardo è leader mondiale nel mercato degli elicotteri bimotore dedicati al trasporto VIP/corporate, per applicazioni comprendenti trasporto privato, charter e governativo, grazie alla gamma prodotti più ampia e moderna. Sono oltre 900 gli elicotteri VIP/corporate di Leonardo in servizio nel mondo oggi, il 25% dei quali basati in America Latina. Leonardo beneficia inoltre del brand Agusta per le sue nuove iniziative nel mercato VIP, un marchio che riassume efficacemente la combinazione unica di tecnologia all’avanguardia, confort e stile italiano e le migliori prestazioni della categoria, tutti aspetti ampiamente riconosciuti nel mercato di riferimento, in grado di offrire servizi e un’esperienza di volo esclusivi. Inoltre, gli operatori della regione sono supportati dal nuovo Centro Logistico di Itapevi (San Paolo) la cui realizzazione ha consentito di accrescere ancora il livello di qualità dell’assistenza tecnica sul territorio negli ultimi due anni, con la possibilità di ulteriore espansione in futuro.